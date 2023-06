A Poppi come a Montefiascone, Mass Bike Ubaldini mette la freccia e va...

sport

di Roberto Pace

Dal Lazio alla Toscana per onorare la “freccia” tra gli MTB orvietani, Mass Bike Ubaldini. A sette giorni dall’assoluto di Montefiascone ecco un altro podio, ancora sul gradino più alto nella XII edizione della Gran Fondo di Poppi, 5^ prova del circuito Umbria Tuscany.

Sotto il Castello di Poppi si sono presentati in 500, pronti a darsi battaglia sui monti del Casentino attraversandone le omonime foreste. Una “maratona” di 42 Km. x 1400 mt di dislivello con pendenze a doppia cifra, sterrati, sentieri, per salire ai 1118 mt. slm del GP della montagna una quindicina di Km dopo il via. Da lì un tuffo, lungo quasi 9 Km, con disseminata una lunga serie di “mangia e bevi” (su e giù, stop and go) rompifiato, anche per il fondo scivoloso prima di riprendere a salire per 7 Km, scendere di nuovo per 4, 2 di nuovo in su, 3 nell’ultimo tratto in giù e chiudere con un ultimo tratto, breve quanto ripido, di 2000 mt.

Tanta roba, per uomini veri che sanno far funzionare testa e gambe all’unisono. Ne è un esempio l’avversario, raggiunto da Mass sullo strappo che porta a Poppi, impegnatosi in una serie di scatti per evitare il sorpasso andando poi in confusione, per debito d’ossigeno, tanto da non vedere un cartello nero con freccia gialla e finire in mezzo alla festa del paese. Ubaldini, al netto di errori di percorso, ha avuto la sfortuna di perdere una delle due borracce, da qui il timore di una possibile crisi di disidratazione. Cosa non avvenuta grazie all’oculata gestione delle bevande rimaste.

Suggestivo l’arrivo al castello, allettante la posizione, quarantaduesimo (su 500), primo della categoria, M7 (60/64 primavere). Una sbirciata alla generale per mettere in risalto come, la 42ª posizione lo avrebbe classificato 1° M6, 3° M5, 5° M4 e addirittura 3° M3. Che dire, di Mass ce n’è uno solo e ce lo teniamo stretto. Domenica prossima riposo, in preparazione della Martani Superbike del 2 luglio, ultima prova del circuito Umbria Tuscany.