Orvietana, Emanuele Rossi e Daniele Chiaverini convocati per la Juniores Cup

L’Orvietana Calcio continua a ricevere enormi soddisfazioni dai propri giovani. Dopo aver chiuso il campionato di Serie D a metà classifica con la formazione avente l’età media più bassa del girone E ed anche con il maggior utilizzo di giocatori in quota, tanto da risultare prima nella classifica "Giovani D Valore", ecco che il selezionatore della rappresentativa, l’allenatore Luca Venturini, insieme al dirigente responsabile Giorgio Corradetti, ha convocato il portiere Emanuele Rossi e l’attaccante Daniele Chiaverini, entrambi classe 2005, per la Juniores Cup che si svolgerà da lunedì 15 a sabato 20 maggio in Toscana, con raduno a Viareggio.

La rappresentativa del Girone E sfiderà quelle dei gironi B ed I. Prima gara contro il girone B a Pietrasanta martedì 16 maggio alle 16.30, seconda gara contro il girone I a Seravezza mercoledì 17 o giovedì 18 maggio, a seconda del risultato della prima gara. Semifinali venerdì 19 e finale sabato 20 maggio. Un'ottima occasione di crescita per i due talenti biancorossi, che hanno anche collezionato diverse presenze in prima squadra e un’ulteriore premio per il gran lavoro svolto dal settore giovanile dell’Orvietana.

