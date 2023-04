"Roman Roads 2023", quaranta auto storiche fanno tappa in Piazza Duomo

sport

Arriva a Orvieto la carovana della "Roman Roads 2023", la manifestazione di regolarità-touring dedicata alle auto storiche organizzata da Triskelion con il supporto della Scuderia Campidoglio. La seconda edizione si svolge da martedì 18 a sabato 22 aprile sulle antiche vie di Roma e Lazio, Umbria e Toscana e unisce, come nel format dell'iniziativa, la passione per i motori a quella per le meraviglie del Belpaese.

Quaranta gli equipaggi in gara, circa 90 le persone coinvolte. Nella serata di martedì 18 aprile la partenza della gara con il night stage in programma nel centro di Roma, poi mercoledì 19 aprile rotta verso Orvieto passando per il Lago di Bracciano, Tuscania, il Lago di Bolsena e Civita di Bagnoregio.

L'arrivo sulla Rupe è previsto in Piazza Duomo intorno alle 17.30. La carovana sosterà in città una notte per poi ripartire giovedì 20 aprile, alle 10 in Piazza Duomo alla presenza dell'assessore allo Sport, Carlo Moscatelli, in direzione di Siena attraversando la Valdorcia. Venerdì 21 aprile la tappa conclusiva con un circuito con partenza e arrivo nella città del Palio.