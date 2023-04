Trasferta a Ponsacco per l'Orvietana. In terra pisana, un delicato scontro diretto

sport

Archiviato il pareggio contro i lucchesi del Ghiviborgo, ecco un’altra toscana per l’Orvietana. Stavolta si tratta del Mobilieri Ponsacco, compagine con appena tre punti in più dei biancorossi e che quindi è invischiata nella lotta per la salvezza. Mancano ormai 4 giornate al termine e tutto può ancora accadere. Il Ponsacco ha distribuito uniformemente i 35 punti fin qui conquistati: 17 in casa e 18 in trasferta, tra le mura amiche ha ottenuto 9 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte.

Ma è il trend dell’ultima fase di campionato che ha fatto precipitare i pisani: basti pensare che nelle ultime 11 partite hanno ottenuto una sola vittoria, in trasferta sul campo dell’Ostia Mare. Il giocatore più prolifico è Mattia Mencagli, 12 reti per lui fino ad oggi, di cui due su rigore, un gol in meno di Simone Tomassini che è a quota 13.

Si sta lavorando in casa biancorossa per recuperare gli acciaccati, in particolare Borgo e Alagia, quest’ultimo aveva già avuto modo di rigiocare nelle fasi finali del match pre pasquale. Si gioca domenica 16 aprile alle 15 allo Stadio Comunale di Ponsacco (PI). Arbitro: Santeramo di Monza (Maroni di Fermo – Amorello di Pesaro).

Per quanto riguarda il settore giovanile, penultima giornata per la Juniores Nazionale, che ospita l’Arezzo, gioca in casa anche l’Under 15, in trasferta invece l’Under 17. Di seguito il programma completo.

Campionato nazionale Serie D, girone E: Mobilieri Ponsacco – Orvietana, Domenica 16 Aprile ore 15:00, stadio comunale Ponsacco (PI).

Under 19 nazionale, girone F: Orvietana – Arezzo, Sabato 15 Aprile ore 16.00, antistadio O. Achilli, Orvieto.

Under 17 regionale serie A1: S. C. Trestina – Orvietana, Domenica 16 Aprile ore 10.30, campo F. Mancini, San Secondo (PG)

Under 16 regionale, girone C: Ol. Thyrus – Orvietana, rinviata al 23 aprile

Under 15 regionale serie A2, girone B: Orvietana – Polis. Ternana, Domenica 16 Aprile ore 11:00, antistadio O. Achilli, Orvieto.

Under 14 regionale, girone C: turno di sosta per l’Orvietana.

