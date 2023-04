Karate Kanseikan Orvieto, sei medaglie per otto atleti al Campionato Italiano FIK

sport

Due giorni ad alta tensione, quelli di sabato 1° e domenica 2 aprile, per il mondo del karate FIK-Federazione Italiana Karate. I gruppi agonistici di tutta Italia si sono ritrovati nel Palazzetto dello Sport di Mariano Comense per il Campionato Italiano, gara target della stagione agonistica nazionale.



La competizione, organizzata da FIK-Federazione italiana karate, con la collaborazione del Comitato Regionale FIK Lombardia, ha visto la partecipazione di circa 950 atleti appartenenti a 110 differenti associazioni sportive. Come partecipanti, i migliori atleti selezionati nell’arco della stagione sportiva dalle gare provinciali-regionali, particolarmente agguerriti vista l’importanza del titolo in ballo, quello di Campione d’Italia FIK.





Per il gruppo agonisti Kanseikan, accompagnato dal Maestro Antonio Affatati, partecipazione quasi al completo, a causa di due atleti infortunati: otto brillanti ragazzi orvietani tra i 14 e i 19 anni sono partiti alla volta del Campionato riservato alle cinture marroni e nere.



Ricco il medagliere conquistato:

- Gabriele Martinelli, bronzo (kumite Ippon Cadetti +60 kg)

- Michele Di Silvio, bronzo (kumite Sanbon Seniores -68kg) e bronzo nel Campionato italiano assoluto

- Leandro Tarantello, bronzo (kumite Sanbon Seniores -74kg) e 5° posto nel Campionato italiano assoluto

- Thomas Delli Poggi, bronzo (kumite Sanbon Cadetti -63kg)

- Simone Ricci, bronzo (kumite Sanbon Juniores -68kg)

- Julie Delli Poggi, 5° posto (kumite Sanbon Seniores -63kg)

- Alessandro Breti, 5° posto (kumite Ippon Seniores +70kg)

- Emanuele Conti, 5° posto (kumite Ippon Juniores -65kg)



Soddisfatto il Maestro Affatati che commenta in positivo tutti i risultati ottenuti nelle varie categorie, tutt’altro che facili. Tutto il gruppo attende le convocazioni per l’ingresso nella squadra nazionale FIK e per il ritiro Azzurri che si svolgerà a fine maggio, con la partecipazione del M° Affatati in veste di allenatore della squadra nazionale. Nel frattempo, a metà maggio, Julie Delli Poggi e il Maestro Affatati voleranno in Polonia in rappresentanza del Comitato FIK Umbria-Alto Lazio, per una competizione internazionale.