Tre ori, due argenti e quattro atleti in Nazionale per la grande squadra Keikenkai

sport

Sabato 1° e domenica 2 aprile il Palazzetto dello Sport di Mariano Comense ha ospitato il 16esimo Campionato Italiano della Federazione Italiana Karate, evento organizzato in collaborazione con il Comitato Regionale Lombardia e la Shobu ASD Mariano Comense.

La competizione ha visto la partecipazione di circa 780 atleti provenienti da tutta Italia che si sono sfidati nelle diverse specialità, categorie e classi di età, il Campionato Italiano è l’evento che chiude la stagione agonistica nonché la classifica a punteggio che consente l’ingresso nella squadra nazionale ai primi in classifica (atleti azzurri).

La Scuola di Karate Keikenkai diretta dal Maestro Sergio Valeri era presente con 14 atleti appartenenti al G.A.K. Gruppo Agonistico Keikenkai allenato dall’Insegnante Tecnico Luca Laezza, dopo due giorni di intense emozioni i ragazzi sono rientrati a Viterbo con 3 ori, 2 argenti e 4 bronzi e con 4 atleti che si sono aggiudicati l’ingresso in nazionale e il titolo di “atleta azzurro FIK”, seguono i risultati:

Pubblicità

ORO:

- Viola Calabrese (Asd Mizuumi Dojo, Montefiascone) si aggiudica il titolo di Campionessa Italiana vincendo l’oro nella specialità kumite (combattimento) categoria esordienti – 47 Kg, si conferma la migliore atleta della propria categoria ed essendo prima nella classifica stagionale si aggiudica anche il titolo di atleta azzuro FIK.

- Cesare Gerunzi (Asd Velta Karate Viterbo) in questa gara da grande prova di sé vincendo l’oro nella specialità kumite categoria esordienti – 45 Kg e conquistando il titolo di Campione Italiano ma purtroppo al secondo posto nella classifica azzurrabili. Nella specialità kata si ferma alla seconda prova.

- Erio Koceku (Asd Mizuumi Dojo, Montefiascone) nella categoria kumite esordienti +70 Kg dimostra la sua maturazione e crescita tecnico/gestionale, vince l’oro in una faticata e interminabile finale, anch’egli si aggiudica sia il titolo di Campione Italiano che quello di "atleta azzurro" risultando primo nella classifica nazionale della stagione agonistica.

ARGENTO:

- Lorenzo Anselmi (Asd Kanagawa, Civitacastellana), al primo anno di esperienza in campo nazionale, dopo il disagio provato nelle prime fasi azzurrabili, questa volta cambia marcia e, dando spettacolo, si aggiudica un prezioso argento nella prestigiosa categoria kumite juniores +75.

- Amir Kdib (Asd Doshin-Kan Budo Kai, Vetralla), atleta in forte crescita, vince magistralmente tutti i combattimenti nella categoria Seniores -62Kg e viene fermato nuovamente solo dal più maturo ed esperto atleta lombardo primo in classifica, si aggiudica un meritatissimo argento.

BRONZO:

- Erica Calabrese (Asd Mizuumi Dojo, Montefiascone) vince il bronzo nel kumite esordienti – 42 Kg e purtroppo rimane seconda in classifica stagionale.

- Claudio Carvone (Asd Velta Karate Viterbo), atleta in forte ascesa nella specialità kata (forma), è salito sul podio in tutte le fasi nazionali della stagione, questa volta non esprime il meglio, nell’affollatissima categoria juniores stile shotokan composta da ben 23 atleti, supera le due eliminatorie ed entra in semifinale a scontro diretto dove viene fermato dall’avversario, vince il bronzo ma ciò non inficia la classifica nazionale che si chiude con il primo posto di Carvone a quattro punti di distanza dal secondo e si aggiudica l’ingresso in nazionale.

- Adam Kdib (Asd Doshin-Kan Budo Kai, Vetralla) a differenza delle precedenti fasi nazionali, non brilla in questa gara, paga gli errori commessi vedendosi sfuggire il titolo tricolore e si deve accontentare del bronzo, nonostante ciò essendo primo nella classifica nazionale a punteggio si aggiudica quello di atleta azzurro e l’ingresso in nazionale.

- Younes Kdib (Asd Doshin-Kan Budo Kai, Vetralla) ha dato nuovamente prova di grande maturazione, nella combattiva categoria juniores -68 purtroppo perde discutibilmente il primo incontro ma si riscatta poi vincendo dignitosamente tutti gli incontri di ripescaggio ottenendo il bronzo.

FUORI DAL PODIO:

- Sofia Colonnelli (Asd Yuushikan, Acquapendente) gara amara nella competitiva categoria Kata Seniores Shotokan, Colonnelli sfiora il podio, conclude la stagione con un prestigioso 3° posto della classifica azzurrabili su 22 atlete, atleta con forti potenzialità, sta cumulando esperienza di gara, pronta per salire più in alto.

- Chiara Rita (Asd Kanagawa, Civitacastellana) alle prime esperienze agonistiche di livello, conclude una stagione in cui si è vista completamente trasformata, si è fermata alla seconda eliminatoria nel Kata Shotokan Juniores.

- Diego Brizi (Asd Velta Karate Viterbo) agonista con un anno di anticipo grazie al cambio di categoria, ha dimostrato grande cuore e carattere, si è arrestato nelle prime fasi eliminatorie nel kata e nel kumite fermato solo dalla maggiore esperienza degli avversari, ma in futuro sarà sicuramente un avversario difficile...

- Martina Antonuzzi (Asd Yuushikan, Acquapendente), atleta con grandi potenzialità già dimostrate durante le stagioni precedenti ma non al meglio di sé in questa circostanza.

- Martino Calabrese (Asd Mizuumi Dojo, Montefiascone) alle prime esperienze anch’egli, perde in eliminatoria, tutto da imparare.

Un grande plauso ai tecnici delle società che seguono e allenano costantemente gli atleti, al M° Paola Polegri (asd Mizuumi Dojo, Montefiascone), al M° Marcello Orazi (asd Kanagawa, Civitacastellana), al M° Fabio Gentileschi (asd Yuushikan, Acquapendente), al M° Giuseppe Carvone (asd Doshin-Kan Budo Kai, Vetralla), un grande ringraziamento per il lavoro encomiabile svolto in trasferta e sul campo dai tecnici che hanno seguito gli atleti in gara, all’allenatore GAK Luca Laezza, al M° Marcello Orazi e al M° Antonio Scognamiglio per il supporto.