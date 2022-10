Race Project fa sul serio, iscritte 22 macchine. Due gli esordienti: Riccardo Pallottino e Claudio Morelli

sport

di Roberto Pace

La Race Project di Gabriele Bissichini, comunque vada, ha già vinto la sua Castellana. Sono, infatti, 20 + 2 le macchine iscritte dal team all’edizione n. 49 della salita orvietana. Fuori da dubbi che la maggior parte dei meriti sia del titolare, capace, in pochi anni di guadagnarsi credibilità in un mondo, ancorché piccolo, di sicuro non facile. Nel gruppo, c’è una distribuzione abbastanza equa fra piloti locali e gli altri provenienti da Toscana, Abruzzo, Lazio, oltre che dal capoluogo di Provincia. I due aggiunti arrivano dalla Sicilia, ospitati nel paddock del Team. Fanno parte del gruppo locale, oltre Gabriele, Riccardo Trippini, Claudio Morelli, Cristian Frustagatti, Ilaria Prosperini, Riccardo Pallottino, Luciano Posti, Mattia Chioccia, Stefano Gentileschi.

Due gli esordienti, alla loro prima gara: Riccardo Pallottino e Claudio Morelli. Riccardo, professione acconciatore presso il negozio della mamma, appassionato da sempre, ha deciso per il salto dalla tribuna al seggiolino meritandosi il primo applauso. Claudio Morelli da Civitella del Lago è stato contagiato da suocero e cognato, in gara anch’essi. Riccardo Trippini, il cognato, va alla ricerca dell’affermazione di prestigio per chiudere una stagione non sempre fortunata. Dovrà guardarsi, anche, da tre compagni di scuderia, con in testa Ilaria Prosperini, che lo scorso anno gareggiò per apprendere e, stavolta mira a qualcosa in più.

Si resta in famiglia con Cristian Frustagatti (cognome che lega molto bene con il motorsport), fresco del matrimonio con Arianna (Auguri). Tornato alle competizioni quest’anno e tanta voglia di fare più e meglio. Resistente a processi ossidativi e corrosivi, Luciano Posti, ha deciso di lasciare la piazzola, ormai in usufrutto, sul rettilineo che precede la partenza, per la postazione, più sicura, in Race Project. Staremo a vedere cosa racconterà il cronometro.

A Mattia Chioccia non piacciono le magre. Gareggia poco, ma, quando presente, è abituato a fare sempre il risultato. Lo aspettiamo. Altro cavallo di ritorno, bentornato, a Stefano Gentileschi. Baschiese, trentenne, operatore nella meccanica dei bus, c’aveva già provato anni fa. Che sia solo l’inizio? Gli “stranieri” laziali, appoggiatisi alla Race, sono: Giuseppe Lorè, Riccardo Mocini, Renato Capotosto, Renato Quattranni, Adriano De Maio. Arriva da Popoli (PE), Mirko Galli. Rappresentano la Toscana: Vito La Rocca ( + due amici dalla Sicilia), Francesco e Patrizio Cellai, Lorenzo Tizzi Corazzini. Da Terni: Walter Car.