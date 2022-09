Samuele Pagliaccia è vice campione italiano di motocross

sport

di G.S.

Il montefiasconese Samuele Pagliaccia, in forze al Graffignano 1989, è ufficialmente vice campione italiano 2022 di motocross, Categoria Epoca G1. Ventinove i punti ottenuti nelle due manche svoltesi presso la pista di Margiora, in provincia di Novara, che gli consentono di chiudere la stagione con 229 (40 in meno del trionfatore Lucio Dimasi che con i 35 ottenuti nella tappa si posta a 269). In Piemonte trionfa Brizio Holiver che chiude la competizione all’undicesimo posto finale con 51.

Nato il 18 Luglio 1998, Pagliaccia in sella alla sua Honda ha effettuato un percorso campionato davvero sensazionale impegnando un vincitore che in molte occasioni ha visto vacillare la propria leadership. Testa ed allenamenti per lui ora in vista delle ultime gare del Campionato regionale. Seppur ultimamente trascurato per concentrarsi sul nazionale, Samuele detiene il primo posto e stà affinando tecnica e tattica di gara per rintuzzare il ritorno degli avversari.