Orvietana a Fano (Serie D) per la terza amichevole

di Roberto Pace

L’Orvietana, mercoledì 10 agosto, si porta nelle Marche, precisamente a Fano, per disputare la terza amichevole della nuova stagione. Un’affermazione e un pareggio nelle due prime sgambate, adesso qualcosa di più tosto con i marchigiani di pari categoria. Dal 2021 è tornata in Serie D dopo anni di permanenza nella serie superiore. Nel campionato conclusosi ha rischiato di tornare in Eccellenza per poi vincere i play-out.

Come l’Orvietana è club antico, fondato, addirittura nel 1906. Ciccone, per l’occasione, continuerà negli esperimenti alla ricerca dell’assetto migliore. Ieri, con le ultime due scritture, del portiere Bracaj (04) e del terzino Jaziri (03), il numero degli interpreti potrebbe essere giunto al capolinea. Luis Bracaj, il cui cartellino è proprietà del Frosinone, ha già giocato in Umbria l’anno scorso, in prestito allo Sporting Terni.

Gran fisico e tanti centimetri (193) viene descritto quale numero uno dal sicuro avvenire. Osservarlo tra i pali, rende l’idea di un senior nonostante i diciotto anni appena compiuti. Si giocherà il posto con Patata e Rossi, già in forza alla squadra di Ciccone. Raed Jaziri è nato a Latisana, in Friuli, nell’Aprile del 2003. Ha doppia nazionalità, tunisina e italiana, si è formato calcisticamente nell’Udinese, con la quale vanta 32 presenze nei campionati nazionali giovanili, club proprietario del cartellino.

Mancino naturale, sa occupare più posizioni fra difesa e centrocampo. Sarà a Orvieto solo tra qualche giorno causa gli impegni con la Nazionale tunisina. Lo stesso farà Bracaj, a disposizione da dopo Ferragosto. A Fano, quindi, ruoteranno i giocatori già visti con la Nestor a esclusione di Del Prete, non del tutto a posto fisicamente e di Mattia Vicaroni, purtroppo lungodegente, ma che ha iniziato la parte in discesa verso il ritorno all’attività. La partita inizierà alle 18.30, allo Stadio "Raffaele Mancini".