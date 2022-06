Appendice calcistica da non perdere: l'Under 17 campione regionale sfida l'Alma Juve Fano

ORVIETANA

sport

di Roberto Pace

Arriva la prima partita di finale per gli Under 17 dell’Orvietana, brillanti protagonisti del campionato regionale di A1. I ragazzi affidati ad Andrea Valterio affrontano i pari età dell’Alma Juve Fano, autori di altrettanta impresa nelle Marche. Si gioca domenica 5 giugno alle 16 sul verde tappeto dello Stadio "Luigi Muzi" e, anche ciò, rappresenta una novità. Come gli anni trascorsi dall’ultima affermazione dell’Orvietana nel torneo più importante della regione a livello giovanile. Giusti, quindi, i festeggiamenti con torta gigante, nella serata dedicata a questi ragazzi.

Nella foto, il gruppo di moschettieri che, con incarichi diversi, hanno contribuito all’importante successo.