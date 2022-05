Filippo Ferretti alla Luzzi-Sambucina per consolidare la prima posizione nella classifica CIVM

sport

di Roberto Pace

Dalle Marche alla Calabria per seguire il circo del CIVM e di Filippo Ferretti in particolare. Si corre a Luzzi, patria di Denny Molinaro che torna alle salite dopo un’esperienza BMW in pista. A seguirlo c’è Kedda Racing, costretta, questa settimana, a dividere la coppia dei fratelli Fravolini, con Andrea che seguirà Ettore Bassi alla sua “prima” nel Campionato Italiano Sport Prototipi sul tracciato di Pergusa e Diego ad accompagnare le salite di Molinaro e Filippo Ferretti.

Il quale, è leader nella classifica tricolore del gruppo E2SH 1400, posizione che è intenzionato a consolidare proprio sul difficile tracciato calabro. E’ partito con il piede giusto, appare più sereno, motivato e conscio delle possibilità sue e della Radical di cui è alla guida. Il tempo, quello meteorologico, promette sole, dopo le bizze degli ultimi giorni. Tra i 194 iscritti c’è Leonardo Leonardi, oramai presenza fissa nel CIVM e, domenica scorsa, in gara all’autodromo di Magione. Il giovanotto di Montefiascone è atteso a una conferma, dopo l’ottimo terzo posto conquistato a Sarnano.