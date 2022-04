Karate Kanseikan, Campionato Italiano FIK: 10 atleti orvietani, 2 campioni d'Italia e un ricco medagliere

sport

Weekend di emozioni forti, quello appena trascorso a Concorezzo (MB) il 9-10 Aprile, nel quale i karateka di tutta Italia sotto l'egida della FIK (Federazione Italiana karate) si sono ritrovati per il Campionato italiano (cinture marroni e nere) e la Coppa Italia (cinture colorate). Partecipazione oltre ogni aspettativa per questa importante gara, target per la stagione agonistica in corso, organizzata dal Comitato regionale Lombardia per FIK, e prima gara tornata a svolgersi con la presenza del pubblico, completando il clima di competizione e portando la giusta tensione in gara.





Quasi 1300 atleti provenienti da tutta la penisola, tra cui 10 ragazzi orvietani, in trasferta Kanseikan col Maestro Affatati, che hanno preso parte al Campionato italiano. Risultati emozionanti e che hanno portato grande soddisfazione nel gruppo di karate tutto orvietano, per il Maestro Affatati, i ragazzi e le loro famiglie.



Medagliere Kanseikan Orvieto.



Oro e Titolo di Campione d'Italia FIK:

Delli Poggi Thomas, Kumite Sanbon Cadetti -57 kg

Tarantello Leandro, Kumite Sanbon Junior -75 kg



Argento:

Ricci Simone, Kumite Ippon Cadetti



Bronzo:

Delli Poggi Julie , Kumite Sanbon Seniores -63 kg

Di Silvio Michele, Kumite Sanbon Seniores -68 kg

Conti Emanuele, Kumite Ippon juniores

Papini Alessio, Kumite Sanbon juniores -68 kg



Quinto posto:

Petrangeli Nicolò, Kata Shotokan Juniores

Petrica Mihai, Kumite Nihon Esordienti -65 kg

Breti Alessandro, Kumite Ippon juniores



Ricco bottino sia di medaglie ma soprattutto di soddisfazione, esperienza e crescita per i ragazzi, ognuno dei quali ha dimostrato una grande maturazione ed evoluzione all'interno del proprio percorso personale. Per Kanseikan ora è fervente attesa per gli esiti ufficiali della classifica azzurrabili, designante gli atleti che entreranno a far parte della squadra nazionale per il Campionato mondiale IKU (International karate Union) che si svolgerà nel prossimo ottobre in Italia, a Caorle (VE).

Da parecchi anni ormai tra gli atleti del gruppo orvietano, ogni anno, in media un paio di atleti si sono distinti nelle loro categorie scalando la classifica e arrivando all'onore ed onere di vestire la maglia azzurra FIK nelle competizioni internazionali in giro per l'Europa e per il mondo. Quest'anno sembra non essere da meno e a breve sapremo chi dei nostri ragazzi porterà il nome di Orvieto a livello internazionale.