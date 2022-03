Orvietana, Alessio Scopigno e Mattia Pelliccia convocati in rappresentativa nazionale U16

sport

Soddisfazione per il settore giovanile biancorosso: due under 16 in nazionale. È arrivata mercoledì la conferma della convocazione in rappresentativa nazionale dilettanti under 16 per due giovani dell’Orvietana. Si tratta di Alessio Scopigno (a sinistra nella foto), difensore e Mattia Pelliccia (a destra) un jolly che sta facendo vedere il suo talento sia giocando davanti alla difesa, che come trequartista. Sono due calciatori che inizialmente facevano parte dell’Under 16 allenata da Stefano Silvi, che sta primeggiando nel suo girone di campionato, ma che da tempo ormai sono aggregati e protagonisti tra i più grandi dell’Under 17, guidati da Andrea Valterio, altra formazione fiore all’occhiello del settore giovanile dell’Orvietana, visto che sta contendendo il titolo umbro assoluto a Campitello, Angelana e Cannara.

Nell’ambito del Progetto Giovani della Lega Nazionale Dilettanti, il Sig. Andrea Albanese (Allenatore Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 16) in collaborazione con i Referenti Tecnici Regionali di Toscana, Marche, Umbria, Sardegna, Lazio, Molise e Abruzzo, ha convocato quindi anche i due giovani Scopigno e Pelliccia per il giorno mercoledì 23 marzo 2022 a Roma, per il Raduno Territoriale dell’Area Centro. Il programma del Raduno sarà il seguente: il 23 marzo 2022 alle ore 13.30 Raduno presso il Centro Sportivo “G.Fiorini – Tre Fontane”a Roma, alle ore 14.00 Gara amichevole a ranghi contrapposti.

La Società, insieme a tutto lo staff tecnico, si congratula con i due giovani atleti e augura loro di godersi questa esperienza. Una convocazione questa che conferma la validità del lavoro svolto dal settore giovanile dell’Orvietana calcio che si dimostra sempre in contatto diretto con i tecnici e gli osservatori della Federazione nell’ottica di far emergere i talenti.

Fonte: www.orvietanacalcio.it