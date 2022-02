Grand Prix Nazionale di Karate, la Scuola Kanseikan di Orvieto si fa onore in Abruzzo

sport

Si è svolto sabato 12 e domenica 13 febbraio a Roseto degli Abruzzi il Grand Prix Nazionale organizzato dalla Federazione Italiana Karate in collaborazione con il comitato regionale Abruzzo. Il PalaMagetti ha ospitato due giorni fitti di gara, ancora a porte chiuse nel rispetto dei protocolli anti Covid. Presente la Scuola Kanseikan Orvieto guidata dal Maestro Affatati, con 10 ragazzi in gara tra Kata (forma) e Kumite (combattimento).







Lo sport in genere e il karate non fa eccezione, fatica un po' per i protocolli restrittivi da applicare nelle manifestazioni agonistiche e ancora di più per i protocolli che regolamentano l'accesso e lo svolgimento degli allenamenti, ma molte realtà non demordono, dando segnali positivi soprattutto agli atleti e a tutti gli sportivi appassionati.

La FIK è una di queste realtà sul territorio nazionale e nel più piccolo panorama orvietano anche la Kanseikan ASD è una di queste realtà:

il Maestro Affatati e il suo gruppo di allievi non demordono, continuando ad allenarsi instancabilmente ospitati e supportati dall'ente UISP presso la palestra Agorà di Ciconia.

E i risultati danno soddisfazione portando una buona dose di energia per proseguire:

- Nicolò Petrangeli 5° Kata shotokan juniores

- Mihai Petrica 5° kumite nihon esordienti

- Simone Ricci 1° Kumite Ippon Cadetti

- Leandro Tarantello 1° kumite sanbon juniores

- Michele Di Silvio 3° kumite sanbon seniores

- Julie Delli Poggi 5° kumite sanbon seniores

- Thomas Delli Poggi 1° kumite sanbon cadetti

- Emanuele Conti 3° kumite ippon juniores

- Alessio Papini 1° kumite sanbon juniores

- Alessandro Breti 3° kumite ippon juniores



Ed i risultati nel Kumite valgono alla Kanseikan il prestigioso piazzamento di 3ª società classificata nella classifica della specialità combattimento. Piazzamento significativo in assoluto e ancora di più in questo momento. Prossimi appuntamenti per la scuola di karate orvietana saranno il Campionato italiano FIK dall'8 al 10 aprile e dal 10 al 13 aprile a Malta con il Campionato Open.