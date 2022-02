Mattia Chialastri e Alessandro Del Genio all'Asd Pro Ficulle

sport

L'Asd Pro Ficulle comunica di aver acquisito le prestazioni dei seguenti calciatori, provenienti dal Chiusi nel campionato di Promozione Toscana:

- Mattia Chialastri, centrocampista classe 90, cresciuto nelle giovanili di Savio e Cisco Roma, con esperienze nei campionati di Promozione ed Eccellenza Laziale con le maglie di Ostia Mare, Diana Nemi, Cerveteri e Cynthia;

- Alessandro Del Genio, esterno d’attacco o attaccante classe 1992, con una lunga carriera alle spalle. Cresciuto tra Delle Vittorie e Fidene, ha avuto esperienze all’estero nella serie B maltese, nella B bulgara e nella D inglese prima di giocare anche in Lega Pro con il Savona. In serie D con Civitavecchia, Verbania e Arzachena. Nel Lazio con il Poggio Mirteto in Eccellenza e Football Montesacro in Promozione.

Contestualmente saluta i calciatori che non fanno più parte della rosa: Sanoh Abdoulaye, Alessandro Argenti, Flavio Breccolotto, Mamadou Daffe, Leonardo Frellicca, Mattia La Penna, Alessandro Piovanello, Leonardo Rossini, Aboubacar Sanyang, Mamina Sanyang, Selim Selimi.