Orvietana, solito obiettivo: segnare un gol in più dell'avversario

di Roberto Pace

Il Gualdo C., prossimo avversario dell’Orvietana ha undici punti in meno della capolista. Fuori casa non conosce le mezze misure, tre sconfitte e due vittorie, segna poco, sette le reti, a fronte delle sedici realizzate dai biancorossi che hanno l’attacco più prolifico del campionato. I dati confermerebbero come sia un antagonista alla portata, anche se, come abitudine, Ciccone getta acqua sul fuoco a spegnere i facili entusiasmi: “"Come detto e ripetuto più volte, nell’Eccellenza umbra non esistono avversari facili.

Il Gualdo è squadra giovane, che corre molto e può sempre procurarti spiacevoli sorprese. Dovremo, perciò, fare la nostra partita come abbiamo fatto fino a ora, con tanta concentrazione e altrettanta determinazione, cercando di limitare al massimo gli errori”. Prepariamoci, quindi, a un’Orvietana che pressa alto, che imposta il gioco palla a terra, che si muove in modo organico senza lasciare nulla all’improvvisazione.

Il gruppo gode ottima salute, le scelte terranno conto anche di ciò. L’arbitro, stavolta, sarà umbro, Reali di Foligno, alla seconda direzione stagionale di una partita dove è impegnata l’Orvietana. Nell’undicesimo turno, gli arbitri extra regionali, che sono due e provengono dal Piemonte e dalla Sardegna, sono destinati ad altre sedi. I collaboratori, Leonardo Brizioli e Raffaele D'Andola, provengono dalla sezione di Perugia.

Nella foto l'arbitro Andrea Reali