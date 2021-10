L'Umbria al Campionato Nazionale dei Vigili del Fuoco Calcio a 5, prima volta in 18 anni

sport

Il Gruppo Sportivo "Vigili del Fuoco Umbria Calcio" ha partecipato per la prima volta nella sua storia al 18esimo Campionato Italiano Vigili del Fuoco Calcio a 5, torneo organizzato a Gallipoli, in memoria di Fernando Montefusco e Daniele Gianfreda, dal Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce e che ha visto la partecipazione di dodici rappresentanze regionali.

I Vigili del Fuoco umbri sono stati inseriti nel Girone C con Campania, Puglia ed Emilia Romagna. L’Umbria, nonostante sia stata una new entry, si è fatta subito valere conquistando la prima storica vittoria con la Puglia. A seguire, la seconda vittoria, dopo una bella prova di carattere, contro una buona Emilia Romagna, garantendo agli umbri il primato nel girone.

Nei quarti l'Umbria si è scontrata contro i colleghi della Puglia 2, Sezione di Bari. Purtroppo il sogno di arrivare alla semifinale è stato infranto, anche se è mancato davvero poco per raggiungerlo. Una traversa, un palo e una grande prestazione non sono bastati per permettere all'Umbria di andare tra le prime quattro regioni.

"È stata comunque una bellissima partita - riferiscono dal gruppo - giocata a viso aperto con tanta intensità. Peccato le tante occasioni, peccato i pali colpiti, ma la squadra è uscita a testa alta tra i tanti complimenti arrivati da tanti colleghi delle altre regioni. L'Umbria, per la prima volta dopo 18 anni ha partecipato al Campionato Nazionale dei Vigili del Fuoco e non ha sfigurato, questa è la soddisfazione più bella.

Abbiamo preso il pass per il Campionato di calcio a 11 a Roma. Si qualificano, infatti, le prime otto di questo torneo. Altro bel risultato che non pensavamo di raggiungere. Siamo stati l'unica squadra a ricevere una sola ammonizione, sinonimo che oltre al giocare c'è stato grande rispetto da parte nostra nei confronti dei colleghi/avversari.

Siamo arrivati in punta di piedi e siamo usciti a testa altissima. A nome delle squadra vogliamo ringraziare il vigile esperto Francesco Faloia che ha permesso, grazie ad una grande organizzazione, la partecipazione della squadra al campionato senza lasciare nulla al caso. Nonostante la sua assenza è stato un punto di riferimento.

Vogliamo ringraziare anche tutti i colleghi della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Umbria (direttore regionale, funzionari, uffici) e tutti i colleghi dei Comandi Provinciali, per il prezioso aiuto logistico ricevuto. Infine, non per ultimo, teniamo a ringraziare il Mister della squadra, Fabio Vannicelli, che ha guidato il gruppo con determinazione e passione. Grazie di cuore a tutti!".