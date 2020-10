sport

Si è svolta domenica 18 ottobre nella ridente cittadina di Osimo, autentico gioiello in provincia di Ancona, incastonato nel cuore delle Marche, la 49esima Assemblea Generale Elettiva del Panathlon International. Nel più puro spirito associativo - ludis iungit, lo sport unisce - si sono riuniti i rappresentanti di 155 Club provenienti da tutto il mondo. Le modalità di svolgimento delle elezioni sono state notevolmente condizionate dalle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria. Ad alcuni Paesi, infatti, è stata eccezionalmente consentita la votazione per corrispondenza.

Nonostante ciò, per i partecipanti all'evento, il rispetto del distanziamento e della normativa anti Covid è stata prioritaria e la location scelta, il Teatro "La Nuova Fenice", ha soddisfatto pienamente tale esigenza. Alla guida del Panathlon International è stato riconfermato Pierre Zappelli che rimarrà in carica nel quadriennio 2021-2024. Il presidente neo-eletto potrà contare su un nutrito gruppo di consiglieri internazionali del Distretto Italia: Eugenio Guglielmino (Catania), Luigi Innocenzo (Osimo), Orietta Maggi Aprea (Siena) e Giorgio Chinellato (Mestre).

La regione Umbria, nello specifico la Sezione di Orvieto, ha riportato un grande riconoscimento con l'affermazione di Sandro Carlo Fagiolino, eletto membro del Collegio di Garanzia Statutaria del Panathlon International con ben 108 voti, risultando di gran lunga il più votato tra gli eletti. Classe 1961, di professione avvocato, vive e lavora ad Orvieto dopo un lungo soggiorno a Milano, dove si è occupato di mercati finanziari ed organizzazione per l'allora Nuovo Banco Ambrosiano poi Banco Ambrosiano Veneto.

Sempre nella città meneghina, ha ricoperto il ruolo di docente presso la Libera Università di Studi Turistici collaborando anche con l’Università degli Studi di Siena. Nel suo palmares ci sono diversi successi sportivi, dal nuoto al motociclismo. Nel 1973-74 con la SMEF ha fatto parte della squadra che vinse il titolo nazionale di triathlon militare. Il curriculum panatletico lo vede iscritto al Club di Orvieto dal 1996. Nel 2001 e fino al 2006 ricopre l'incarico di vice presidente e dal 2007 al 2013 ne diviene il presidente.

Contemporaneamente viene nominato sostituto procuratore federale FIGC ed infine, dal 2018 al 2020, è membro del Consiglio di Presidenza del Distretto Italia con delega alla modifica dello Statuto. L’ultimo successo riportato all’Assemblea di Osimo non fa che confermare il nuovo ruolo che l'Area X-Umbria, guidata dalla governatrice, Rita Custodi, nella continuità con il lavoro dei suoi predecessori, Tortora e Pallini, ha saputo conquistare con serietà ed impegno.

Con tale nomina l’apprezzamento del Panathlon International si estende anche a tutta la scuola dei giuristi dello sport umbri già presenti in organi internazionali con l’indimenticato avvocato Goliardo Canonico, che da poco ci ha lasciati, nonché l’avvocato Mario Provvidenza, già presidente del Collegio Arbitrale del Distretto Italia.

Una piccola area, costituita da 5 Club, che hanno lavorato insieme con coesione ed unità di intenti, anche in questo momento così difficile fortemente segnato dalla pandemia di Covid-19, esportando il "metodo umbro" tanto apprezzato a livello istituzionale nazionale ed internazionale.

L'avvocato Sandro Carlo Fagiolino ha semplicemente reso manifesta la fedeltà ai principi panathletici, la propria correttezza e la grande dedizione nell’impegno quotidiano per la promozione e la diffusione della cultura e dell'etica sportiva, conquistando la fiducia ed il rispetto dei molti presidenti del Distretto Italia e di quelli stranieri in un momento di grande cambiamento. Complimenti ed auguri di buon lavoro da tutti i club umbri ed in special modo da quello orvietano, guidato dalla presidente, Lucia Custodi.