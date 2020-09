Biagioli pretende chiarezza, Matteo Panzetta sollecita le Istituzioni, la squadra fa 0 a 2 con il Chiusi

sport

di Roberto Pace

Giornata interlocutoria per il calcio umbro, dopo i fuochi d’artificio dovuti alla chiacchierata decisione del CRU sul Girone unico in Eccellenza. A Orvieto il Presidente dell’Orvietana, Roberto Biagioli, non molla, confermando l’intenzione di non schierare la squadra nel primo turno di Coppa, domenica 4 Ottobre. Coppa della quale domani si conosceranno gli accoppiamenti, com’è prossima l’ufficializzazione del calendario per il campionato.

Il disappunto di Biagioli che insiste anche perché vuole conoscere il motivo per cui il Presidente regionale, Repace, abbia indetto la seconda convocazione delle Società, quella che ha visto vincente il girone unico, annullando il risultato della prima, dove avevano prevalso i novisti. Solo supposizioni e nessuna certezza, almeno finora, certo è che la confusione ha avuto grande eco. Raccolto, anche da un giovane uomo politico orvietano, Matteo Panzetta, che vede, dopo un colloquio con lo stesso Biagioli, la possibile conclusione dell’esperienza calcistica del Presidente e si preoccupa del futuro sportivo di tanti giovani che amano e vogliono fare calcio.

Panzetta sollecita le istituzioni cittadine a passi chiarificatori presso gli organi da cui sono dipese e provengono le decisioni. Quella di Panzetta, già candidato Sindaco alle elezioni del 2018, non ha l’aria d’essere il solito tentativo d’invasione della politica nelle cose sportive. Piuttosto, vista anche la giovane età del promotore, la giusta preoccupazione per la non escludibile scomparsa di una struttura ultracentenaria, parte integrante della storia cittadina.

L’Orvietana squadra, nel frattempo, non sorda a quanto succede intorno, ha perso l’amichevole di Chiusi, militante nella Promozione toscana, per due reti a zero. Può starci e non muta la sostanza delle cose, però la forza offensiva lascia un po’ a desiderare, con un gol realizzato, con il Guardea, nelle ultime tre partite, considerata l’autorete del difensore del Foligno nell’amichevole di sabato scorso.

