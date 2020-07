Ignacio Tabares, un argentino per l'Orvietana

sport

di Roberto Pace

La costruenda rosa dell’Orvietana parla anche argentino. Dopo Hugo Colace, transitato nella stagione 2018-19, è arrivato Ignacio Tabares. Ha 28 anni, da qualche anno gira per l’Italia, negli ultimi tre ha messo base in Sardegna, nel campionato di Promozione isolano. Nell’ultima stagione, interrotta dal covid, era tesserato per il Tonara, quartultima al momento dello stop. Quasi sempre nella lista delle ventidue partite disputate, Tabares vanata tre realizzazioni con palla da fermo, due delle quali su calcio piazzato e l’altra su rigore.

Usa, normalmente, il piede mancino, ricopre il ruolo di centrocampista. Una posizione importante, nella zona dove, storicamente, prende corpo il destino delle squadre. A convincere lo staff tecnico saranno state le indubbie referenze, considerate le differenze che esistono tra Promozione ed Eccellenza, campionato nel quale Ignacio non risulta aver mai militato, almeno in Italia. Nel frattempo il puzzle si va completando. E’ tornato alla base Lorenzo Frellicca, detto “il mastino”, non più oberato dai pressanti impegni di studio che lo convinsero ad avvicinarsi a Siena.

E c’è anche Marco Annibaldi, certamente il giocatore dal rendimento più costante ed elevato nell’ultimo campionato. Con Schiavon andrà a formare la coppia centrale, salvo che Lanzi e Bianco non siano valutati ancora completamente maturi per un’utilizzazione permanente. Ma, sia Annibaldi e così pure Schiavon sono giocatori particolarmente duttili e quindi adattabili ad altre situazioni. Considerata la decisione di Raffaele Cotigni, oramai sposo felice della causa biancorossa, tra i nomi di giovani già visti all’opera e misurabili <meritevoli> di altre chance in Eccellenza, non figurano quelli di Simoncini e Mirko Perquoti. Vacanze o qualche sirena ammaliatrice?

Pubblicità

Foto: www.eccellenzacalcio.it