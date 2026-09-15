sociale

Trent'anni di attività e impegno, la Sezione Fidapa di Viterbo all'Assemblea Distrettuale di Todi

martedì 15 settembre 2026

Todi ha ospitato l'Assemblea Annuale del Distretto Centro di Fidapa Bpw Italy, realtà che in Italia conta oltre 300 Sezioni e circa 11.000 socie e che, nell'occasione, ha visto la presenza di 120 delegate provenienti da Lazio, Toscana, Marche e Umbria. Fidapa è impegnata a promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni e degli affari, autonomamente o in collaborazione con altri enti, associazioni e soggetti il cui statuto è caratterizzato dalle stesse finalità.



Movimento di opinione, come tale, promuove la pace, il rispetto, i valori delle donne e le loro professioni. Dedica, inoltre, molta attenzione alla protezione delle donne violate offese e sfruttate affiancandosi alle leggi che le difendono. Intenso il programma della due giorni, aperto e coordinato dalla presidente Laura Giannuzzi, alla guida del Distretto Centro al quale afferiscono le 44 Sezioni, tra le quali quella di Viterbo rappresentata da Wanda Selva, Giuliana Ceso e Miranda Bocci che hanno partecipato ai lavori congressuali mettendo in evidenza che proprio quest'anno la Sezione di Viterbo celebra i trenta anni di attività. Non sono mancati gli apprezzamenti per l'organizzazione dell'assemblea e per l'ospitalità della città.

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