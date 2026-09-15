Trent'anni di attività e impegno, la Sezione Fidapa di Viterbo all'Assemblea Distrettuale di Todi

sociale

Todi ha ospitato l'Assemblea Annuale del Distretto Centro di Fidapa Bpw Italy, realtà che in Italia conta oltre 300 Sezioni e circa 11.000 socie e che, nell'occasione, ha visto la presenza di 120 delegate provenienti da Lazio, Toscana, Marche e Umbria. Fidapa è impegnata a promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni e degli affari, autonomamente o in collaborazione con altri enti, associazioni e soggetti il cui statuto è caratterizzato dalle stesse finalità.







Movimento di opinione, come tale, promuove la pace, il rispetto, i valori delle donne e le loro professioni. Dedica, inoltre, molta attenzione alla protezione delle donne violate offese e sfruttate affiancandosi alle leggi che le difendono. Intenso il programma della due giorni, aperto e coordinato dalla presidente Laura Giannuzzi, alla guida del Distretto Centro al quale afferiscono le 44 Sezioni, tra le quali quella di Viterbo rappresentata da Wanda Selva, Giuliana Ceso e Miranda Bocci che hanno partecipato ai lavori congressuali mettendo in evidenza che proprio quest'anno la Sezione di Viterbo celebra i trenta anni di attività. Non sono mancati gli apprezzamenti per l'organizzazione dell'assemblea e per l'ospitalità della città.