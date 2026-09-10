Torna "Dona la spesa per la scuola" in 43 supermercati Coop

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Sabato 12 settembre in 43 supermercati Coop – Unicoop Etruria in Toscana, Lazio, Umbria e Abruzzo verrà organizzata l’annuale raccolta di articoli di cancelleria e materiale didattico "Dona la spesa per la scuola", in collaborazione con le onlus e le associazioni di volontariato locali. Per l’intera giornata facendo la spesa si potranno acquistare penne, matite, quaderni, diari e depositarli presso le postazioni presidiate dai comitati soci Coop all’ingresso dei negozi. Sarà poi cura delle associazioni di volontariato – per questa edizione sono 40 le associazioni coinvolte - distribuire quanto raccolto alle famiglie da loro assistite.

L’anno scorso vennero raccolte e distribuite circa 10.000 confezioni di articoli, stimando quasi 500 famiglie raggiunte dalle donazioni. Un appuntamento quello di “Dona la spesa per la scuola” entrato ormai da anni nell'agenda della Cooperativa affinché la solidarietà e la vicinanza alle persone in difficoltà economica passi dalle intenzioni ai fatti, pensando a una voce di spesa che incide molto sui bilanci delle famiglie con figli in età scolare. Una voce di spesa a cui Coop cerca di far fronte il più possibile con offerte sul materiale didattico, sconti sui libri di testo e una linea di articoli a prezzi convenienti.

I supermercati di Unicoop Etruria in cui si terrà la raccolta per la scuola sabato 12 settembre:

- Toscana: Orbetello, Grosseto-Maremà, Grosseto-Aurelia Antica, Follonica-via Chirici, Massa Marittima, Rosignano, San Vincenzo, Venturina, Piombino-via Gori, Piombino-Salivoli, Portoferraio;

- Lazio: Roma (Ipercoop Casilino, Ipercoop Euroma2, supermercati via Laurentina, Via Bettini, Via Franceschini), Pomezia, Tarquinia, Civitavecchia, Cerveteri, Viterbo-Ipercoop, Rieti;

- Umbria: Terni-Ipercoop, Amelia, Orvieto, Città di Castello, Foligno, Spoleto, Assisi, Bastia Umbra, Gualdo Tadino, Norcia, Todi, Gubbio, Marsciano, Collestrada, Perugia (supermercati di Madonna Alta e San Sisto);

- Abruzzo: Avezzano-Ipercoop, Scoppito, L'Aquila (Torrione e Bazzano).