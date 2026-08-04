sociale

Accoglienza delle vittime di violenza domestica, incontro-confronto con "La Casa di Hilde"

martedì 4 agosto 2026

Sabato 8 agosto alle 17.30 ad Acquapendente, in Piazza della Costituente, è in programma un incontro-confronto pubblico promosso dall'Associazione "La Casa di Hilde", progetto di libero volontariato per l’accoglienza di donne e minori vittime di violenza domestica, nell’ambito del proprio momento culmine annuale “L’Iglù che racconta 2026”.

L’evento, dal titolo “La vera vittima. Consenso libero e attuale, unica condizione di relazioni non tossiche” e moderato dall’avvocata Rita Burchielli del Foro di Viterbo, prevede gli interventi della professoressa Raffaella Rumiati, docente di neuropsicologia e neuroscienze alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste e della dottoressa Paola Conti, sostituta procuratrice della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo. 

"La Casa di Hilde", nata quasi sette anni fa a Piancastagnaio, sta definendo l’apertura di due ulteriori strutture di accoglienza anche ad Acquapendente, dunque per la prima volta nel Lazio, con il coinvolgimento di donne e uomini del territorio. L'appuntamento ha lo scopo di ufficializzare ulteriormente l'iniziativa, sostenuta dalla Fondazione Anna e Luigi Chiodo che ha messo a disposizione gli immobili necessari.

Prevista accoglienza del pubblico con aperitivo e musica dal vivo.

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