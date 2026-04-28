Primo soccorso e BLS-D, tornano le giornate formative gratuite

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Dopo il successo delle precedenti iniziative, è stato organizzato a Vitorchiano un nuovo corso gratuito di primo soccorso e BLS-D (Basic Life Support-Defibrillation), rivolto a tutti i cittadini che vogliono acquisire una formazione specifica per affrontare potenziali situazioni di prima emergenza e per l’utilizzo dei dispositivi DAE (defibrillatori). Le giornate formative, nell'ambito del progetto “Accorciamo le distanze” promosso dall’ARES 118, approvato dalla Regione Lazio e sostenuto dal Comune di Vitorchiano, sono in programma sabato 16 e domenica 17 maggio, dalle 9 fino alle 16 circa.

"Accorciamo le distanze" ha come obiettivo il potenziamento e il miglioramento dell'assistenza sanitaria nelle zone del territorio regionale caratterizzate da difficoltà di accesso ai servizi sanitari. Con questo progetto si vuole assicurare una risposta quanto più tempestiva in situazioni di emergenza-urgenza nelle aree più isolate attraverso il rafforzamento dell'offerta dei servizi di emergenza territoriale sia in termini quantitativi che qualitativi e il coinvolgimento delle comunità locali mediante una formazione specifica di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare, che renda i cittadini protagonisti della propria salute.

"A Vitorchiano sono già cinque i defibrillatori installati nel territorio comunale - sottolinea il sindaco, Ruggero Grassotti - e questo progetto rappresenta un importante passo in avanti per la salute e la sicurezza dei cittadini. Le persone che saranno formate attraverso il corso potranno essere in grado di praticare un'immediata rianimazione cardiopolmonare in caso di arresto cardiaco, aumentando notevolmente la possibilità di sopravvivenza dell'individuo colpito. Dopo i due eventi formativi del 2024 e del 2025, ecco una nuova opportunità unica per imparare a salvare vite, rivolta a tutti i cittadini".

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In caso di arresto cardiaco la rianimazione cardiopolmonare (RCP) eseguita dalle persone presenti aumenta il tasso di sopravvivenza di 2-3 volte, ma soltanto in un arresto cardiaco extraospedaliero su cinque viene iniziata la RCP. "I dati degli studi clinici - spiega l'assessore ai Servizi Sociali, Scuola e Protezione Civile, Fabio Fanelli - hanno dimostrato che le persone con arresto cardiaco improvviso, se soccorse prontamente e in maniera adeguata, hanno buone probabilità di ripresa.

L'importante è riconoscere la situazione di emergenza: chiamare il 118 ed agire con manovre che sostituiscano le funzioni vitali interrotte in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Se è disponibile un defibrillatore, occorre sempre tentare di ripristinare il battito cardiaco con la defibrillazione. L'ampliamento della presenza di defibrillatori sul territorio e la formazione di quanti più cittadini possibile sono, quindi, il necessario complemento per supportare gli interventi di primo soccorso".

Il Comune di Vitorchiano e la Regione Lazio invitano quindi a partecipare ai corsi gratuiti di BLS-D. Per iscriversi è possibile contattare Fabio Fanelli al numero telefonico 370.1306495 o all'indirizzo email fanelli.fabio79@gmail.com. Si può frequentare il corso di BLS-D un giorno e quello di primo soccorso l’altro.