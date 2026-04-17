"Buon compleanno Lagodarte!". Quarant'anni di cultura, comunità e visione

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Una giornata di festa per Lagodarte Impresa Sociale che compie 40 anni di “ragioni” sociali. L’azienda cooperativa di Castiglione del Lago ha da sempre portato avanti innovazione e sviluppo nel campo culturale e sociale, coinvolgendo tutte le associazioni locali, lavorando sempre per il rafforzamento dei legami sociali e comunitari, contribuendo in maniera determinante alla crescita culturale di un territorio una volta “povero” e ora ricco e dinamico. Tutto avvenuto con l’appoggio delle amministrazioni comunali che ne hanno condiviso gli intenti e le finalità e, va sottolineato, nel rispetto dei diritti e della dignità dei soci lavoratori che hanno contribuito al successo dell’azienda in questi decenni. Ieri pomeriggio a Palazzo della Corgna una Sala del Teatro piena e partecipe ha salutato la prima iniziativa di Lagodarte che contraddistinguerà questo quarantennale. Erano presenti le istituzioni locali e regionali, con i rappresentanti di tutte le associazioni che sono coinvolte nelle scelte culturali dell’impresa culturale castiglionese.



Ha presentato la giornata la presidente di Lagodarte Nadia Pasquali: «Un traguardo importante e non scontato per la nostra impresa: 40 anni belli e significativi con tante, tantissime “ragioni” sociali. Un 2026 di eventi dedicati al pubblico per il settore beni culturali e per il cinema. Non vogliamo eccedere nelle autocelebrazioni, per spirito critico e senso della misura: abbiamo scelto di raccontarci per quello che siamo stati e siamo: una piccola ma significativa esperienza, fatta di donne e uomini che hanno compiuto un percorso di lavoro e di soddisfazioni, una strada fatta anche di sconfitte, di ripensamenti e di “tiri sbagliati”. Abbiamo scelto il modo di festeggiare che ci assomiglia di più, raccontando ciò che abbiamo fatto in questi anni nel territorio, mentre i bisogni, le attese, i disagi e gli interessi cambiavano intorno a noi e intorno alle tante amministrazioni che sono state da sempre i nostri interlocutori in quella “prestazione di servizio” un po’ anomala, sempre creativa, quasi mai meramente esecutoria, che abbiamo condotto in questi anni. Vogliamo raccontare la passione, l’impegno, la serietà e la coralità di un’esperienza la nostra che in realtà è cominciata quasi 10 anni prima del 1986, anno della sua costituzione in impresa cooperativa».



Il Comune di Castiglione del Lago è stato rappresentato dalla vicesindaca Andrea Sacco: «Un lungo rapporto con Lagodarte, un connubio fondamentale per la crescita e la valorizzazione dei nostri presidi culturali: Palazzo della Corgna e Fortezza Medievale, da anni al secondo posto in Umbria per numero di biglietti venduti, e il Nuovo Cinema Caporali, una piccola multisala nel centro di Castiglione che sta invertendo la tendenza negativa nazionale e riporta tanto nuovo pubblico nelle due sale cinematografiche. Una grande professionalità quella di Lagodarte che ravviva l’offerta culturale, crea occupazione stabile e di qualità, stimola l’economia della città».



Legacoop Umbria, da sempre al fianco di Lagodarte, è stata protagonista anche organizzativa della giornata. Estrema soddisfazione per il presidente regionale Danilo Valenti: «Un rapporto straordinario quello con Lagodarte. Una cooperativa che ci riempie di orgoglio e onora tutto il movimento: un’azienda sana e responsabile, fatta di donne e uomini che in questi anni hanno portato avanti i nostri valori in un settore molto difficile come quello dell’arte, della cultura e dello spettacolo, promuovendo il territorio a livello nazionale e internazionale, sempre rispettando i soci lavoratori». Sulla stessa linea Andrea Bernardoni, presidente Legacoop Sociali, che ha evidenziato il modello del Nuovo Cinema Caporali: «Un esempio virtuoso di collaborazione e di coprogettazione fra Comune di Castiglione del Lago e una cooperativa come Lagodarte, per creare una piccola ma bellissima multisala, scardinando un meccanismo competitivo: una collaborazione che ha prodotto un investimento materiale e immateriale che ha consentito di rigenerare e rilanciare il vecchio Caporali».



Il saluto della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti è stato portato dal consigliere regionale Cristian Betti: «Un territorio clamorosamente bello quello castiglionese, sempre dinamico e attivo che, da sindaco di Corciano, ho anche un po’ invidiato per la capacità di promuoversi e crescere nel tempo. Qui la cultura ha messo le radici, creando un substrato di condivisione diffusa con le forze sociali e associative: un fenomeno non scontato e purtroppo meno presente in tante altre realtà regionali. Qui, non a caso, è nata Lagodarte che un esempio unico di integrazione virtuosa fra pubblico e privato. Complimenti a voi e buon compleanno Lagodarte!». Un messaggio è stato inviato dall’assessore alla cultura umbro Tommaso Bori che sì è complimentato per la visione e l’innovazione dell’impresa sociale, con un lavoro costante di accoglienza dei visitatori, anticipando l’imminente approvazione di un nuovo Testo Unico di settore, una legge quadro per agevolare la formazione e il consolidamento di nuovi processi culturali strutturati, agevolando la programmazione e nuovi investimenti in un settore chiave per l’Umbria.



Il pomeriggio è proseguito con un panel dal titolo “L’amministrazione condivisa in campo culturale, leva di innovazione sociale e sviluppo della comunità” al quale hanno partecipato, moderati dal giornalista Giulio Sensi, il prof. Luca Gori, della Scuola Superiore “Sant’Anna” di Pisa, il responsabile dell’Area Cultura del Comune di Castiglione del Lago Antonio Meoni, la referente del Tavolo Innovazione Sociale di Fondazione Perugia Daniela Monni, la presidente di Lagodarte Nadia Pasquali e presidente di Legacoop Sociali Andrea Bernardoni. Al Nuovo Cinema Caporali è stato infine presentato un video di dodici minuti che ha raccontato tutta la storia della cooperativa, dalla vecchia denominazione “Il vino d’oliva” fino ai giorni nostri, con interventi di Piero Sacco, lo storico fondatore e tutt’ora “animatore” di punta delle attività di Lagodarte, e di molte socie lavoratrici che hanno narrato la loro esperienza e descritto le tante attività svolte all’interno di un’impresa sociale grande, inclusiva e con una grande storia ancora da raccontare.