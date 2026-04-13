"Un Poster per la Pace", premiate due studentesse dell'Istituto Comprensivo "Muzio Cappelletti"

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La creatività e la sensibilità degli studenti dell'Istituto Comprensivo "Muzio Cappelletti" di Allerona hanno brillato a livello interregionale. In occasione del concorso internazionale "Un Poster per la Pace", organizzato ogni anno dal Lions Club e rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, infatti, due giovani hanno ottenuto un importante riconoscimento distrettuale, distinguendosi tra centinaia di partecipanti provenienti da Umbria, Lazio e Sardegna. Nella giornata di domenica 12 aprile, durante le celebrazioni del Lions Day, Assisi ha ospitato la cerimonia di premiazione.



Martina Galanello (classe III D di Castel Viscardo) e Serena Montenero (classe III A di Allerona) hanno ricevuto una medaglia e un attestato di merito per la qualità artistica e il profondo significato dei loro elaborati. Il concorso, che quest’anno ha invitato i ragazzi a riflettere sul tema della pace e della solidarietà globale, ha visto il supporto di Aurelia Cusano, professoressa di arte, che ha guidato le classi nel percorso di riflessione e realizzazione tecnica delle opere.



Il risultato rappresenta un motivo di grande orgoglio per l’intero Istituto Comprensivo, segnale tangibile di come l’impegno costante di docenti e alunni sia la chiave per far emergere le eccellenze del territorio anche in contesti che abbracciano più regioni. I festeggiamenti per i giovani talenti locali non finiscono qui. Giovedì 14 maggio, nella Sala Consiliare del Comune di Orvieto, si terrà una nuova cerimonia dedicata alla premiazione dei lavori più validi selezionati dal Lions Club presieduto da Luigi Fuschi. Un'ulteriore occasione per ammirare da vicino le opere di questi giovani "ambasciatori di pace" e per celebrare il valore educativo dell’arte nelle scuole.