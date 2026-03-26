ISTITUTO SAN LODOVICO
sociale

Oltre 300 donne in formazione con la Open Minded University di Fidapa Bpw Italy e SIS

giovedì 26 marzo 2026

Nuovo appuntamento con il Programma di Formazione 2026 – Open Minded University, percorso ideato da Laura Giannuzzi, presidente del Distretto Centro di Fidapa Bpw Italy, e da Simonetta Cavalieri, presidente di SIS – Social Innovation Society. L'iniziativa, che si svolge nel biennio 2025-2027, domenica 29 marzo dalle 9.30 nella Sala Convegni dell'Istituto San Lodovico di Orvieto coinvolgerà oltre 300 donne appartenenti a più di 30 Sezioni Fidapa distribuite in quattro regioni del Centro Italia (Lazio, Toscana, Umbria e Marche), con l’obiettivo di accompagnarle nello sviluppo della "Persona Aumentata": una donna più consapevole del proprio potenziale, capace di ampliare competenze, visione e capacità di impatto personale e sociale.

Il percorso, iniziato sabato 7 marzo nelle sezioni laziali di Cassino, Fondi-Lenola-Sperlonga e Gaeta-Formia-Minturno, vedrà impegnate le socie delle Sezioni di Orvieto, Foligno, Perugia, Spoleto, Todi e Valnerina in attività sia in presenza sia digitali, occasioni di sperimentazione pensate per rafforzare competenze personali, professionali e associative. Il programma è aperto a tutte le associate – dalle senior alle young – senza distinzione di ruolo o età e offrirà strumenti concreti per sviluppare consapevolezza, leadership e capacità di generare valore nelle comunità di appartenenza.



"Questo progetto è un’occasione importante per valorizzare le nostre associate e rafforzare il loro ruolo nella società", afferma Laura Giannuzzi, presidente del Distretto Centro di Fidapa Bpw Italy. "Con la Open Minded University mettiamo a disposizione strumenti, metodologie e competenze per sostenere lo sviluppo della Persona Aumentata e promuovere l’empowerment femminile come leva di innovazione sociale", sottolinea Simonetta Cavalieri, presidente di SIS – Social Innovation Society.

Attraverso questo percorso formativo, le partecipanti potranno esprimere pienamente il proprio potenziale in ambitopersonale, professionale e associativo, contribuendo a generare valore e impatto positivo nei loro territori. 

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