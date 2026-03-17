Trevinano rilancia la narrazione delle Aree Interne, torna la Summer School per giovani creativi

sociale

di Alba Stella Paioletti

Dopo il successo della prima edizione, Trevinano si prepara ad accogliere nuovamente giovani talenti della narrazione con "Raccontiamo le Aree Interne 2.0", la Summer School dedicata allo storytelling dei territori fragili e delle comunità locali. L’iniziativa, parte del progetto Trevinano Ri-Wind, si svolgerà da sabato 20 a martedì 23 giugno nel borgo dell’Alta Tuscia, coinvolgendo otto creativi tra i 18 e i 35 anni. Aspiranti giornalisti, fotografi, videomaker, illustratori e designer selezionati tramite bando vivranno un’esperienza immersiva di quattro giorni, tra formazione, esplorazioni sul campo e confronto diretto con gli abitanti. L’obiettivo è quello di trasformare il borgo in un laboratorio di narrazione contemporanea, dove lo sguardo delle nuove generazioni diventa strumento di valorizzazione del territorio.

La prima edizione, nel 2025, aveva già dimostrato il potenziale del progetto, dando vita a reportage fotografici, cortometraggi, un e-book e performance artistiche diffuse. Per il 2026, il programma si amplia: i partecipanti lavoreranno fianco a fianco con professionisti del settore per realizzare una guida narrativa del territorio e una mostra audiovisiva collettiva. Per gli otto giovani selezionati è previsto un compenso di 1.500 euro, oltre a vitto, alloggio e tutoraggio. Il bando è rivolto a candidati nati, residenti o domiciliati in Lazio, Toscana e Umbria e resterà aperto fino a lunedì 20 aprile alle 12. Per partecipare è necessario inviare una lettera motivazionale, un portfolio e una proposta creativa.

La Summer School si inserisce nel più ampio progetto Trevinano Ri-Wind, finanziato dal Ministero della Cultura nell’ambito del PNRR, con l’obiettivo di promuovere la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi italiani. “Vogliamo dare continuità a un percorso che mette al centro i giovani e la loro capacità di interpretare il presente con sguardi freschi e rispettosi delle comunità locali”, ha dichiarato la sindaca di Acquapendente, Alessandra Terrosi. “La Summer School rappresenta uno strumento concreto per rafforzare la coesione sociale e sostenere processi di rigenerazione nei territori più fragili”. Un’iniziativa che guarda al futuro dei borghi italiani, puntando sulla creatività come leva per costruire nuove visioni e raccontare, in modo autentico e innovativo, le Aree Interne del Paese.

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Il regolamento completo e il form di candidatura sono disponibili su: https://www.attiviamoenergiepositive.it/wp-content/uploads/2026/03/Regolamento-2026-Trevinano-Summer-School.pdf