Apprezzata la collaborazione tra A.L.I.Ce. e No al melanoma Umbria, come il precedente screening cardiologico 

sociale

Continua la preziosa collaborazione tra le Associazioni A.L.I.Ce. Città della Pieve e No al Melanoma Umbria, iniziata anni fa con l’organizzazione di giornate di prevenzione gratuita per mappatura nei, effettuate a Città della Pieve. L’ultima, realizzata con il contributo della Banca Centro Toscana Umbria, sabato 14 marzo, al Centro Prevenzione A.L.I.Ce. di Palazzo Orca in Via Vittorio Veneto 6, ha permesso di mappare ben 153 persone, un 20/30% delle quali hanno bisogno di ulteriori approfondimenti in alcuni casi già prenotati. Questo riconosce ulteriore valore all’importanza della prevenzione e sottolinea ancora una volta il compito principale che le due Associazioni si sono date.





A.L.I.Ce. ringrazia i dermatologi volontari dell’Associazione No al Melanoma che hanno effettuato gli screening: dott. ri Stefano Borgognoni, Laura Brunelli, Stefano Caraffini, Francesca Cencetti, Gianmarco Tomassini, Maria Cristina Acri. Presenti per A.L.I.Ce., con il compito di coordinare le attività preliminari e il corretto accesso agli ambulatori, il Presidente Guerrino Bordi, Giuliano Civitelli, Ivonne Fuschiotto, Leandra Mechelli, Marilena Rossi. Ottimi gli apprezzamenti per l’iniziativa e graditi gli innumerevoli ringraziamenti da parte di chi è riuscito ad accedere al servizio su prenotazione.





Altro tipo di prevenzione, sempre gratuita, che ha riscosso successo, quella organizzata da A.L.I.Ce., sempre presso lo stesso Centro a Città della Pieve, venerdì 6 marzo. Questa volta oltre ai consueti esami di routine: misurazione della pressione con rilevazione di Fibrillazione Atriale, colesterolo, glicemia, trigliceridi, eseguite dalle infermiere Silvia Cupella, Rita Croccolino, Milvia Mencarelli, che, nell’arco della mattinata, hanno effettuato 19 screening completi, e ai consigli sugli stili di vita grazie alla disponibilità della dietista Rosanna Valterio, è stato possibile sottoporsi ad Elettrocardiognamma, eseguito dall’infermiera Fiorella Ceccantini e refertato dal cardiologo dott. Adriano Cipriani. A sottoporsi alla prestazione ben 30 persone.

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Oltre alle infermiere e al cardiologo ricordiamo anche il personale di segreteria presente, per coordinare le attività: Guerrino Bordi, Giuliano Civitelli e Marisa Rosi. All’attività di prevenzione A.L.I.Ce. dedica sempre più spazio, consapevole della sua rilevanza, considerando i tempi di attesa del servizio sanitario e le difficoltà economiche che spesso portano a sacrificare proprio la prevenzione secondaria.