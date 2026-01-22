"Le Arance della Salute", appuntamento in piazza con i volontari di Fondazione AIRC

sociale

Anche quest'anno la Fondazione Airc per la Ricerca sul Cancro – Delegazione di Orvieto e Comprensorio aderisce all'appuntamento nazionale con "Le Arance della Salute". In contemporanea in migliaia di piazze in tutta Italia, i volontari allestiranno i banchetti e organizzeranno la distribuzione di reticelle di arance rosse (donazione minima 13 euro), vasetti di marmellata di arance rosse (8 euro) e di miele di fiori d’arancio (10 euro). Insieme ai prodotti, una pubblicazione speciale con indicazioni utili per distinguere le informazioni false da quelle attendibili e fondate sulla scienza, e per sfatare alcuni miti su alimentazione, attività fisica e comportamenti salutari.



Sul territorio l'appuntamento è per le intere giornate di sabato 24 e domenica 25 gennaio:

- a Orvieto centro in Piazza della Repubblica e lungo Corso Cavour all'altezza della Torre del Moro;

- a Orvieto Scalo in prossimità del Centro Commerciale "Porta d'Orvieto"

- a Sferracavallo in Piazza Olona

- a Fabro in Piazza Carlo Alberto

- a Fabro Scalo all'ingresso del parcheggio della Coop

- a Ficulle alla Porta del Sole

All'interno delle scuole la distribuzione avverrà venerdì 23 e sabato 24 gennaio grazie a studenti, insegnanti e genitori nell’ambito di "Cancro io ti boccio", un progetto di cittadinanza attiva di Fondazione Airc che si affianca e contribuisce a promuovere volontariato, divulgazione scientifica e cultura della prevenzione. Da oltre 20 anni più di 900 scuole vivono l’esperienza del volontariato. Nell'Orvietano hanno aderito tutti i plessi della Scuola dell'Infanzia e della Primaria di Primo Grado, l'Istituto Comprensivo Orvieto-Baschi, l'Istituto Comprensivo "Raffaele Laporta" di Fabro e l'Istituto Comprensivo Orvieto-Montecchio.

Le donazioni saranno destinate ai progetti di ricerca indipendente e alle borse di studio di circa 5.000 ricercatori che lavorano in istituzioni prevalentemente pubbliche di tutta Italia, con l’obiettivo di mettere a punto trattamenti sempre più efficaci contro i tipi di cancro ancora poco curabili e studiare nuovi strumenti e strategie per la diagnosi precoce e per la prevenzione. Da oltre 25 anni le Arance della Salute sono un simbolo di impegno condiviso. Un impegno per la collettività, che sostiene il lavoro dei ricercatori per trovare nuove cure contro il cancro e migliorare la qualità della vita di chi lo affronta. E un impegno per sé stessi, perché seguire uno stile di vita sano può ridurre il rischio di ammalarsi.

Pubblicità

La raccolta fondi riprenderà nei supermercati da lunedì 2 febbraio, per tutto il mese, con le “Arance rosse per la Ricerca”: Fondazione AIRC riceve 50 centesimi di euro per ogni reticella di arance venduta in oltre 11.000 punti vendita. All’iniziativa aderiscono circa 60 insegne della grande distribuzione e della distribuzione organizzata, che riescono a coinvolgere milioni di persone nel sostegno della ricerca e a diffondere consapevolezza sulle scelte quotidiane che aiutano a prevenire il cancro. La campagna sarà visibile in tutta Italia anche attraverso le 1.400 filiali e i canali di comunicazione di Banco BPM, partner istituzionale di Fondazione AIRC impegnato a favorire la divulgazione scientifica e il coinvolgimento del pubblico nel sostegno della ricerca sul cancro.