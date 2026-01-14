"Difendere la scuola per il futuro dell'Umbria: no ai tagli ai diritti fondamentali"

Riserva Mab Unesco del Monte Peglia

Anche solo immaginare dei tagli alla scuola, in una regione ferma come l'Umbria, che vive di congiunture assai rischiose, e che non è quindi né la Toscana, né l’Emilia, è a maggior ragione cosa da sconfessare, a tutela degli alunni e delle famiglie, specialmente in una fase come quella attuale delle transizioni climatiche che richiede consapevolezze capillari e diffuse con l’educazione ambientale al primo posto, come quelle che abbiamo realizzato concludendo per tempo e successo il programma "Siti Naturali Unesco per l'Educazione Ambientale" per le scuole incluse nell'area Mab Unesco.

L'Umbria è regione con tassi ormai di stagnazione e regressione assai estesi, il cui tasso di innovazione per come leggiamo nei report della Banca d’Italia e come è evidente a tutti è tra più bassi d’Europa, con rappresentanze politiche ed Istituzioni regionali, fatte debite eccezioni, trasversalmente chiuse e vischiose, che da troppo tempo sono un freno allo sviluppo ed esse obiettiva concausa delle emigrazioni dei giovani e dei talenti, che sono ormai quasi un esodo e in una situazione della legalità, anche nell'area Mab Unesco, che presenta evidenze e urgenze sempre maggiori.



Bene ha fatto, perciò, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, a ribadire che di tagli alla scuola non possono esservene. Più in genere la logica dei tagli lineari ai diritti fondamentali, tanto meno in Umbria, non può andar bene e questo vale per la scuola, per la sanità, e per tutti i diritti fondamentali, compreso il diritto soggettivo alla mobilità e alla mobilità sostenibile che come i cittadini sanno è quanto di più difficoltoso possa esistere e su esso pure ci riserviamo azioni chiare.



