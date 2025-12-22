Un Natale di solidarietà per le famiglie da parte di Banca Lazio Nord

L’atto di generosità di Banca Lazio Nord non si è fatto attendere neanche quest’anno. La Filiale di Orvieto ha, infatti scelto di destinare 600 euro di buoni spesa per essere al fianco delle famiglie in difficoltà del territorio e rendere il loro Natale più vicino a quel clima di festività che in questi giorni pervade le persone. I dati Istat relativi al 2024 stimano che in Italia oltre 2 milioni di famiglie sono in povertà assoluta. Una condizione stabile che riguarda soprattutto quelle con bambini e quelle in cui il nucleo è composto da operai o immigrati. Oltre 5,5 milioni di persone, quindi quasi il 10% delle famiglie, evidenzia gravi difficoltà economiche con un trend in crescita.

