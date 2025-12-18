Gli allievi del Venerabile Padre Chiti presentano il Calendario 2026

sociale

Arrivare a Viterbo, entrare e presentare il nuovo Calendario 2026 dedicato al Venerabile Padre Chiti presso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito è diventata una consuetudine. Ringraziamo come sempre il comandante della Scuola, il generale di Divisione Maurizio Taffuri, lo staff del Comando, sempre disponibili e generosi nei nostri riguardi. Essere al cospetto di centinaia di giovani in divisa incute un po’ di soggezione, un disagio che svanisce non appena si comincia a parlare di Padre Chiti, un ex comandante che per quasi cinque anni ha comandato questo Istituto di Formazione Militare.







In Aula Magna quest’anno una splendida sorpresa, oltre al 1° Battaglione Allievi della Scuola, una rappresentanza dell’Aeronautica Militare della Scuola Marescialli di Viterbo con un gruppo di giovani allievi. Il nostro Calendario 2026 è un documento che raccoglie immagini e testi delle nostre esperienze in giro per l’Italia, pellegrini nel nome del Venerabile Padre Gianfranco Maria Chiti.



Cominciando dal mese di Gennaio parlando del Giorno della Memoria a Gignese, a Febbraio raccontiamo l’Eremo di Monte Giove, luogo dove ebbe inizio la storia del neo-diplomato Gianfranco Chiti, a Marzo saliamo a bordo della Nave Amerigo Vespucci al rientro dal giro del mondo nel porto di Ancona, ad Aprile si celebrano i 50 anni del 28°/29°/30° Corso AS alla Scuola Sottufficiali di Viterbo, a Maggio raccontiamo la storia di Padre Chiti a Pollutri, un piccolo e generoso paese dell’Abruzzo, dove esponiamo per quattro giorni la nostra Mostra Itinerante, a Giugno siamo all’interno della Scuola Sottufficiali per Inaugurare il Giardino Mariano, lo scoprimento di una Targa Marmorea fortemente voluta dall’Associazione Nazionale Allievi di Padre Chiti, a Luglio raccontiamo la prima ricorrenza del ritorno delle spoglie mortali di Padre Chiti al Orvieto, presso il Convento di San Crispino, dove Lui oggi riposa.





Ad Agosto raccontiamo lo scoprimento di una targa a Napoli, presso il Comando Territoriale il Comandante, il Generale Andrea Di Stasio, onora la memoria di Padre Chiti tra i Giusti Militari in uno splendido giardino insieme a tanti eroi del nostro tempo, a Settembre a Viterbo raccontiamo di un concerto e una mostra dedicata a Padre Chiti, a Ottobre parliamo della presentazione del Calendario 2025 presso la Scuola Sottufficiali di Viterbo, a Novembre raccontiamo della presentazione del Calendario 2025 presso Villa Cornaro di Bassano del Grappa, a Dicembre celebriamo l’accoglienza e l’amicizia aspettando la nascita del Re dei Re.

Un Calendario che riassume la vita del soldato e del frate Cappuccino raccontato dai suoi allievi, gli stessi allievi a cui ha insegnato cosè lavita, cosè il servizio per la Patria, cosè la Pace nella nostra società. Con il Calendario noi allievi ci prefiggiamo un obiettivo ben preciso, entrare nelle case di tutti, raccontare la Fede, la Spiritualità, gli insegnamenti preziosi ricevuti da un uomo che non ha mai perso la fiducia nel bene dell’uomo, le sue virtù eroiche ci parlano, ci guidano ogni giorno ad essere giusti e amorevoli con tutti.



Viva il Venerabile Padre Chiti, nelle nostre preghiere e nei nostri cuori per essere artefici di un mondo migliore.

Angelo Polizzotto

Associazione Nazionale Allievi di Padre Chiti