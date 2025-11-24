"Essenza di vite", l'Umbria nel progetto delle Donne del Vino e Ais

sociale

È intitolato alla sommelier friulana Donatella Briosi e a Marisa Leo, responsabile marketing e comunicazione di un’azienda vitivinicola siciliana, entrambe vittime di femminicidio, rispettivamente nel 2018 e nel 2023, il progetto “Essenze di vite”, che quest’anno coinvolgerà anche l’Umbria. Nata nel 2024 per volontà dell’associazione Donne del Vino, di cui facevano parte sia Donatella che Marisa, in collaborazione con AIS Associazione Italiana Sommelier l’iniziativa si propone di sostenere giovani donne che vogliano costruirsi un futuro professionale nel mondo del vino.

Per la prima volta, l’Umbria è tra le regioni coinvolte per la selezione delle giovani, future sommelières, che potranno frequentare gratuitamente i tre livelli del corso AIS. Tra i requisiti per essere scelte, l’iscrizione a un istituto alberghiero o turistico, eccellenti risultati scolastici e la passione per il mondo del vino. Un’opportunità formativa, soprattutto per le ragazze che non dispongano delle risorse economiche necessarie, con l’obiettivo di far emergere nuovi talenti femminili in un settore che ha bisogno di una maggiore rappresentanza femminile. Le donne, infatti, rappresentano circa il 30% dei sommelier italiani, e anche se il loro numero è in costante crescita, sono ancora troppo poche a ricoprire ruoli apicali.

“Siamo particolarmente orgogliose e onorate che l’Umbria, insieme alla Calabria, la Basilicata e il Trenino Alto Adige, sia stata scelta per l’edizione 2025 di Essenze di Vite" ha spiegato la delegata dell’Associazione Regionale delle Donne del Vino, Cristiana Chiacchierini. "Ringraziamo la presidente delle Donne del Vino Daniela Mastroberardino e il presidente AIS Sandro Camilli - ha aggiunto - per averci dato l’opportunità di sostenere il talento di giovani donne umbre appassionate di vino, proseguendo idealmente il percorso di Donatella e Marisa, due donne del vino particolarmente apprezzate nella loro professione, a cui proprio gli uomini a loro più vicini hanno tolto la vita e, con essa, la possibilità di continuare a fare ciò che amavano".

Coloro che fossero interessate a candidarsi o gli stessi Istituti scolastici possono mettersi in contatto con le Donne del Vino dell’Umbria tramite la mail umbria@ledonnedelvino.com. Le delegate regionali, quindi, i referenti nazionali delle Donne del Vino e di AIS, procederanno alla selezione delle future sommelières, in vista dei corsi 2026.