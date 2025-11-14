Si amplia il parco macchine del Comitato CRI di Orvieto. Banca Lazio Nord consegna un nuovo mezzo

sociale

Ha avuto luogo venerdì 14 novembre presso la sede della Croce Rossa Italiana – Comitato di Orvieto, a Fontanelle di Bardano, l’annunciata cerimonia di consegna della Fiat Panda che verrà utilizzata per il trasporto di pazienti autosufficienti, ma non automuniti, per accompagnarli in ospedale e riportarli a casa.

“Questa giornata – ha esordito Luigi Maria Manieri, presidente CRI Orvieto – sancisce un momento importante per guardare al futuro in maniera consapevole. Dai cinque mezzi iniziali, oggi il nostro parco macchine è arrivato a 13 mezzi. Se siamo arrivati fin qui, lo dobbiamo anche all’attività dei 154 volontari – la loro età media si è abbassata di 14 anni e tre mesi – e di tante persone che si danno da fare per gli altri. Banca Lazio Nord ha contribuito all’allestimento di questa auto con la verniciatura, il posizionamento delle livree e la predisposizione del collegamento via radio Vhf con la sala operativa”.

“Banca Lazio Nord – ha sottolineato il presidente, Vincenzo Fiorillo – con questo gesto conferma la sua vicinanza e, sempre di più, si candida ad essere banca di territorio. Mettiamo al primo posto le persone e intendiamo mantenere sempre un rapporto umano. Siamo convinti che il cliente non è un numero, ha un nome e un cognome e, a volte, anche un soprannome. Questo importante gesto di solidarietà da parte nostra è tra i più importanti e non sarà certamente l’ultimo”.





A rimarcare la sensibilità dell’Istituto anche Paolo Paggio, direttore generale di Banca Lazio Nord. “Una realtà – ha detto – che non produce solo utili, ma tende ad investire sul territorio in cui è presente, soprattutto in campo sociale a sostegno di chi aiuta gli altri”. E Federico Capotosti, responsabile della filiale di Orvieto. “L’attenzione dimostrata dalla presidenza va a supporto della Croce Rossa Italiana, ma anche della nostra filiale che sempre di più è presente non solo sul piano commerciale”.

Parole di ringraziamento sono arrivate anche da Amedeo Feliziola, direttore servizi CRI Comitato Orvieto. “Nasciamo come volontari – ha detto – con l’intento di mettere al servizio degli altri il nostro tempo. Quest’anno abbiamo già effettuato 4.200 servizi, un numero in crescita rispetto a quello dello scorso anno. Grazie a Banca Lazio Nord che ci ha aiutato a non dire no alle richieste di aiuto che ci arrivano”.