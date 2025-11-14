sociale

Si amplia il parco macchine del Comitato CRI di Orvieto. Banca Lazio Nord consegna un nuovo mezzo

venerdì 14 novembre 2025

Ha avuto luogo venerdì 14 novembre presso la sede della Croce Rossa Italiana – Comitato di Orvieto, a Fontanelle di Bardano, l’annunciata cerimonia di consegna della Fiat Panda che verrà utilizzata per il trasporto di pazienti autosufficienti, ma non automuniti, per accompagnarli in ospedale e riportarli a casa. 

“Questa giornata – ha esordito Luigi Maria Manieri, presidente CRI Orvieto – sancisce un momento importante per guardare al futuro in maniera consapevole. Dai cinque mezzi iniziali, oggi il nostro parco macchine è arrivato a 13 mezzi. Se siamo arrivati fin qui, lo dobbiamo anche all’attività dei 154 volontari – la loro età media si è abbassata di 14 anni e tre mesi – e di tante persone che si danno da fare per gli altri. Banca Lazio Nord ha contribuito all’allestimento di questa auto con la verniciatura, il posizionamento delle livree e la predisposizione del collegamento via radio Vhf con la sala operativa”.

“Banca Lazio Nord – ha sottolineato il presidente, Vincenzo Fiorillo – con questo gesto conferma la sua vicinanza e, sempre di più, si candida ad essere banca di territorio. Mettiamo al primo posto le persone e intendiamo mantenere sempre un rapporto umano. Siamo convinti che il cliente non è un numero, ha un nome e un cognome e, a volte, anche un soprannome. Questo importante gesto di solidarietà da parte nostra è tra i più importanti e non sarà certamente l’ultimo”.

A rimarcare la sensibilità dell’Istituto anche Paolo Paggio, direttore generale di Banca Lazio Nord. “Una realtà – ha detto – che non produce solo utili, ma tende ad investire sul territorio in cui è presente, soprattutto in campo sociale a sostegno di chi aiuta gli altri”. E Federico Capotosti,  responsabile della filiale di Orvieto. “L’attenzione dimostrata dalla presidenza va a supporto della Croce Rossa Italiana, ma anche della nostra filiale che sempre di più è presente non solo sul piano commerciale”.

Parole di ringraziamento sono arrivate anche da Amedeo Feliziola, direttore servizi CRI Comitato Orvieto. “Nasciamo come volontari – ha detto – con l’intento di mettere al servizio degli altri il nostro tempo. Quest’anno abbiamo già effettuato 4.200 servizi, un numero in crescita rispetto a quello dello scorso anno. Grazie a Banca Lazio Nord che ci ha aiutato a non dire no alle richieste di aiuto che ci arrivano”.

