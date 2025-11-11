Croce Rossa Italiana, cerimonia di consegna di un nuovo mezzo

sociale

Il Comitato Croce Rossa Italiana di Orvieto, al fine di rispondere sempre e comunque alle richieste di aiuto di quanti si trovano in difficoltà, soprattutto chi si vede costretto a recarsi in ospedale in maniera costante e continuativa, e non ha la possibilità di muoversi autonomamente, sta proseguendo nel programma di ampliamento del proprio parco macchine.

Avere mezzi sempre pronti per poter far fronte alle richieste, anche che si sovrappongono l’una all’altra, richiede una costante opera di manutenzione e controllo, ma soprattutto la possibilità di un ricambio. Ecco che allora torna attuale la frase che il presidente Luigi Maria Manieri è solito dire in occasioni particolari: "Non tutti hanno bisogno della Croce Rossa, ma la Croce Rossa ha bisogno di tutti". Tra questi "tutti", oggi, c’è un nuovo partner, la Banca Lazio Nord, che ha trovato il modo di aiutare il Comitato contribuendo all’allestimento di un nuovo mezzo targato CRI.

Si tratta di una Fiat Panda che verrà utilizzata per il trasporto di pazienti autosufficienti, ma non automuniti, per accompagnarli in ospedale e riportarli a casa. La Banca Lazio Nord, con questo gesto, conferma la sua forte e testimoniata candidatura ad essere “Banca di territorio”.

Grazie a questo nuovo mezzo, il parco macchine aumenta, e aumenta la possibilità di rispondere positivamente alle numerose richieste che vengono soddisfatte dal Comitato CRI di Orvieto. Un doveroso ringraziamento va, infatti, alla Banca Lazio Nord che, nelle persone del presidente Vincenzo Fiorillo, del capoarea zona territoriale di Orvieto Paolo Paggio e del responsabile della Filiale di Orvieto Federico Capostosti, venerdì 14 novembre alle 11 presso la Sede CRI di Orvieto, in Via dei Vasari, località Fontanelle di Bardano, consegnerà le chiavi del mezzo nelle mani del presidente del Comitato CRI di Orvieto, Luigi Maria Manieri.