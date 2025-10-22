"Celiachia e cucina senza glutine". Corso di formazione gratuito con il dottor Massimiliano Taddeucci

sociale

di G.S.

Orvietano e Aquesiano unito dal corso di formazione gratuito per celiachia e cucina glutine. A tenerlo, mercoledì 22 ottobre alle 15.30 presso la Sala Chico Mendes di Acquapendente, su proposta dell’Associazione Italiana Celiachia Lazio e dalla Cooperativa Progetto Adeia di Orvieto, sarà il dottor Massimiliano Taddeucci presso la sala “Chico Mendes”.

"Siamo lieti di annunciare il patrocinio del Comune di Acquapendente - sottolinea Silvia Fringuello, rappresentante legale della Cooperativa - per questo corso di formazione AFC per ristoratore, rivolto alle aziende somministratici di alimenti per celiaci. Come Cooperativa intendiamo promuovere e sensibilizzare tanto gli operatori pubblici che quelli privati che operano nella filiera della ristorazione ad implementare la somministrazione di alimenti dedicati ai celiaci.



Verremmo affiancati dalla Associazione Italiana nata nel 1979 su iniziativa di alcuni genitori di bambini, che si fa portavoce dei pazienti e delle loro istanze in tutti i più importanti contesti istituzionali, contribuendo a costruire il Sistema Italia Celiachia ossia insieme di tutele e assistenza riconosciuto quale eccellenza in tutto il mondo e ricevendo nel 2023 l’attestazione al merito della sanità pubblica per le meritorie attività svolte nell’ambito della sanità pubblica”. Il corso abilita l'azienda e l’operatore alimentare alla somministrazione di cibi celiaci come previsto dall’ex Legge 123/2005.