Benessere over 65, dalla sinergia nasce il progetto "ViVaMente"

La Cooperativa Sociale Alicenova e i Centri Anziani di Canino e Piansano, in sinergia con le rispettive Amministrazioni Comunali, presentano il progetto "ViVaMente", finanziato dalla Regione Lazio con il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 e dedicato alle persone over 65 residenti nei due Comuni. L’obiettivo principale è quello di migliorare la qualità della vita degli anziani, favorendo il loro benessere fisico, mentale e sociale attraverso una rete integrata di servizi e attività personalizzate.

Il progetto offre assistenza domiciliare, con servizi di cura personale, supporto nelle attività quotidiane, stimolazione cognitiva e accompagnamento verso servizi e luoghi di interesse, e orientamento ai servizi socio-sanitari per facilitare l’accesso ai servizi del territorio, con un supporto personalizzato su come usufruirne al meglio.

Quindi, si propongono attività motorie specializzate pensate per mantenere mobilità, equilibrio e benessere emotivo, laboratori ricreativi, culturali e ludici per promuovere la socializzazione e la partecipazione attiva alla vita comunitaria e percorsi di stimolazione cognitiva e crescita emotiva, anche in ottica di scambio intergenerazionale. "ViVaMente" rappresenta un’opportunità concreta per valorizzare le persone anziane come risorsa fondamentale per la comunità, offrendo loro strumenti e occasioni per vivere in modo attivo, sereno e integrato.

Per ulteriori informazioni:

348.8281466 - e.ciccotti@alicenova.it