Orvieto al centro della discussione nazionale sull'inclusione con il Disability Pride "Non ti nascondere"

A poco più di un mese dall'evento che vedrà Orvieto protagonista regionale sul tema della disabilità, il Comitato Orvietano per la Salute Pubblica e la Cellula "Luca Coscioni" di Orvieto non nascondono la propria emozione nel comunicare la conferenza stampa per lanciare la stagione 2025 del Disability Pride. Sabato 25 ottobre la città di Orvieto sarà, infatti, una delle mete italiane dell'importante evento itinerante che quest'anno toccherà Roma (sabato 20 settembre), Palermo (sabato 20 e domenica 21 settembre), Firenze (sabato 27 settembre), Genova (sabato 27 settembre), Bologna (domenica 28 settembre), Bari (venerdì 3 ottobre) e Taranto (sabato 4 ottobre) dopo aver già coinvolto Milano e Torino.



Nata da un'intuizione di Carmelo Comisi, ideatore dell'evento "Disability Pride Italia", il "Disability Pride Network" (DPN) presidio permanente sulla disabilità, si propone di accendere un faro sulle condizioni di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, la cui voce è spesso flebile e inascoltata. Nell'arco di pochi anni, il DPN ha messo in rete diverse realtà organizzate e singoli cittadini che condividono il comune obiettivo di vivere in un mondo inclusivo, facendo sentire queste persone meno sole.



"Non esistono le categorie di persone, ma la persona con tutte le sue peculiarità e qualità e la disabilità non rappresenta la condizione di una minoranza, né l'unico ostacolo che s'incontra nel corso della vita" sostengono i promotori dell'iniziativa. L'evento orvietano sarà presentato nel contesto di una conferenza stampa che si svolgerà giovedì 16 settembre nella Sala Stampa della Camera dei Deputati. Vi prenderanno parte i parlamentari Marco Furfaro, membro della Segreteria Nazionale del Pd con la delega al Contrasto alle disuguaglianze e al welfare, Michela Cicculli, presidente della Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Roma e Lisa Noja, consigliera regionale per Lombardia e i portavoce dei prossimi Disability Pride. Per Orvieto ci sarà Alessandro Federici del C.O.S.P.



L'evento potrà essere seguito a partire dalle 16, sulla tv web della camera al link https://webtv.camera.it/conferenze_stampa, sul canale YouTube https://youtube.com/@cameradeideputati?feature=shared e sulla Tv Sat al canale 90 e sulla piattaforma Sky al canale 524.



