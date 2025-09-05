Giornata della Promozione Sportiva, associazioni e società presentano le loro attività

sociale

Nell'ambito della ricca Giornata della Promozione Sportiva, organizzata dall'Amministrazione Comunale di Città della Pieve, con il contributo di numerose associazioni, domenica 7 settembre dalle 9 alle 12, A.L.l.Ce. Città della Pieve effettuerà in Piazza Matteotti la misurazione gratuita della pressione con rilevazione di fibrillazione atriale e diffonderà informazioni utili sull'ictus cerebrale.



Il Gruppo Ecologista "Il Riccio" proporrà, invece, una passeggiata con guida esperta da Piazza Matteotti al Castelluccio Palusse con sosta alla Fonte Trova. L'appuntamento è per le 9 con possibilità di misurazione della pressione presso il punto A.L.l.Ce., alle 9.30 la partenza lungo un itinerario che fa tappa in Via Icilio Vanni, al Parco Santa Lucia, alla Fonte Trova fino al Castelluccio Palusse. Il rientro è intorno alle 11.30 con ulteriore possibilità di nuova misurazione della pressione





Prevista la sosta alla Fonte Trova, una delle tre fonti storiche della città, sede del Giardino dei Frutti riTROVAti con annessa aiuola degli insetti impollinatori e del Giardino dei Giusti. Qui sarà ripercorsa brevemente la storia della Fonte con aneddoti ad essa legati, informazioni sui due giardini. L'arrivo, come detto, è al Castelluccio Palusse, attualmente un relais molto apprezzato, costruito alla fine dell'800 in forme neogotiche da Paolo De Simone (Palusse), e Vittoria Guerrieri Spinola marchesa di Miratiori, tiglia morganatica di Vittorio Emanuele II re d'Italia.



Di Paolo De Simone al locale Museo di Storia Naturale e del Territorio - Piano Nobile di Palazzo Corgna sono conservate alcune raccolte naturalistiche. Intorno alla costruzione è il giardino storico con grandi alberi, arbusti e roccaglie, che contiene una serra e una grande voliera in ferro e vetro. Vicinissimo al centro storico, si erge su una collinetta dalla quale si può godere di un eccellente panorama a 360 gradi, sulla città e le montagne di Toscana ed Umbria.