Corpi in cammino, non parole

sociale

di Angelo Palmieri

Gaza è ormai sinonimo di abisso. L’ONU certifica la carestia, Haaretz consegna all’occhio del mondo immagini che hanno la violenza di un pugno nello stomaco: bambini ridotti a scheletri viventi, madri in stato catatonico che stringono il vuoto, padri senza più lacrime da versare. Oltre 1.400 persone sono state falciate mentre tentavano soltanto di raggiungere un tozzo che non c’è o una tanica d’acqua. È come se chiedessimo a quei figli di varcare la soglia della croce, senza risurrezione in vista.

La Chiesa ha invocato digiuni e momenti di preghiera: atti nobili, certo, ma incapaci di arrestare la macchina dello sterminio. La diplomazia – quell’alchimia inconcludente che si muove tra compromessi e silenzi – ha esitato, ha cincischiato, ha lasciato che l’inferno si consolidasse sotto i nostri occhi. Non bastava supplicare: bisognava gridare, disturbare, infrangere la compostezza dei salotti internazionali.

Monsignor Giovanni Ricchiuti, presidente di Pax Christi, ha osato sognare: "una marcia dall’Egitto a Gaza con cinquecentomila persone". Un gesto capace di scardinare la rassegnazione, di trasformare il dolore in forza collettiva, di dire al mondo che il tempo della compassione muta è finito.

Dov’è quella marcia? Dov’è il corteo che dovrebbe attraversare le macerie e spezzare la logica del silenzio? I comunicati non fermano le stragi: occorre esporsi, rendere il corpo un ostacolo davanti alla barbarie. Perché, se non si osa oggi, quando migliaia di innocenti vengono lasciati morire di famecome in un deserto senza pane né pietà, allora quando?

Oggi la Chiesa, i movimenti civili, le coscienze libere hanno davanti un bivio: continuare a recitare parole di circostanza, oppure farsi corpo in cammino, volto che non distoglie lo sguardo. Le omelie non reggono: serve il passo, serve la folla, serve la scelta di stare. Se davvero crediamo che la pace non sia una formula retorica, allora è tempo di marciare. Ora.



Foto: Bambino denutrito in Guatemala di J.M. Lopez (Unicef, 2011)