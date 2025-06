Accolte positivamente le attività di A.L.I.Ce. relative alla prevenzione 

A.L.I.Ce. ringrazia tutti gli operatori, dai medici, ai paramedici, al personale di segreteria, tutti volontari dell’Associazione. Occasioni come questa, oltre al controllo della salute di chi si avvicina al servizio, hanno anche la prerogativa di far conoscere l’Associazione e ampliare il numero dei suoi soci.

Sono stati 25, invece, gli screening definiti consueti con valutazione da parte della dottoressa Paola Favetta e i consigli della dietista Rosanna Valterio. Le infermiere impegnate: Milvia Mencarelli, Silvia Cupella e Rita Croccolino. Il personale di segreteria presente: Marisa Rosi, Silvio Cacioli, Luciano Brillo, Maria Santa Piccini. Coordinatore dell’iniziativa, come di consueto, il presidente di A.L.I.Ce. Guerrino Bordi.

A.L.I.Ce. di Città della Pieve prosegue con il suo programma annuale di prevenzione gratuita. Sabato 31 maggio , al Centro di Prevenzione e Consulenza dell’Associazione a Palazzo Orca in Via Vittorio Veneto 6 è stato effettuato lo screening carotideo, oltre ai consueti controlli sanguigni e pressori. Grandissimo afflusso di persone provenienti anche da lontano. Nel corso della mattinata sono stati effettuati ben 43 ecodoppler carotidei, grazie alla disponibilità del chirurgo vascolare dott. Basso Parente.

