"Liberi subito, liberi fino alle fine". Incontro con Marco Cappato e Matteo Mainardi in Piazza della Repubblica

sociale

Ha preso il via anche in Umbria la raccolta firme per sostenere la proposta di legge regionale di iniziativa popolare sul fine vita "Liberi subito, liberi fino alle fine". L’iniziativa si ispira all’esperienza della Regione Toscana e mira a dotare anche il cosiddetto "cuore verde d'Italia" di una normativa che stabilisca procedure e tempi certi per l’accesso al suicidio medicalmente assistito, in conformità con la sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale. Promossa dall’Associazione Luca Coscioni, con il supporto di varie associazioni e gruppi locali, la campagna punta a raccogliere 3.000 firme entro sei mesi dall’avvio. Per illustrarne le finalità e sostenerne le ragioni è in programma un evento pubblico con Marco Cappato e Matteo Mainardi giovedì 15 maggio alle 21 in Piazza della Repubblica, ad Orvieto.



Per ulteriori informazioni:

https://liberisubito.it