Il Comune ricorda Renzo Galanello. "Scienza, cura, umanità e innovazione medica"

Martedì 13 maggio ricorre l'anniversario della scomparsa di Renzo Galanello. Il Comune di Parrano vuole ricordarlo non solo per le sue grandi qualità in campo medico e sacientifico, ma come una bella persona che ha lasciato un bellissimo ricordo tra i cittadini. Di seguito, in forma integrale, la nota diffusa:



Il dottor Renzo Galanello era professore di Pediatria all'Università di Cagliari e direttore della II Clinica Pediatrica, Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologie, Ospedale Regionale per le Microcitemie. Era uno scienziato affermato, un medico premuroso e un uomo umile e sincero, di cui tutti riconoscevano l'integrità.

Nato il 21 luglio 1948 a Parrano, era diventato uno statista internazionale della scienza e della medicina, con i suoi maggiori contributi nei campi della talassemia e della genetica. PubMed lo cita in 230 pubblicazioni, 5 nel 2013. Ha scritto anche diversi capitoli in libri di testo di ematologia, tra cui Wintrobe's Clinical Hematology. È stato membro dell'Editorial Advisory Board di Haematologica, revisore per diverse riviste mediche e scientifiche e consulente di numerose organizzazioni di pazienti.

Si era laureato all'Università di Perugia. È stato nominato assistente alla cattedra di Pediatria Clinica dell'Università di Perugia, quasi contemporaneamente al conseguimento della specializzazione in Pediatria. La sua naturale propensione per la scienza emerge presto con la sua prima pubblicazione sulle tecniche di screening per la diagnosi precoce della talassemia in gravidanza. Non sapeva che il suo lavoro avrebbe portato alla creazione di un laboratorio di genetica ed emoglobinopatie di fama internazionale.

Dal 1983 al 1985 ha completato una borsa di studio con il Dr. George Stamatoyannopoulos presso l'Università di Washington, Seattle, dove ha studiato la manipolazione farmacologica dei geni per indurre l'emoglobina fetale. Nel 1988, il dottor Galanello è stato promosso a professore associato di Malattie metaboliche infantili presso l'Università di Cagliari, in Sardegna, ed è diventato professore ordinario di Pediatria nel 2000.

La sua ricerca in Sardegna è stata facilitata dalla presenza di un pool genetico relativamente puro di pazienti talassemici tra i residenti dell'isola. Sia che si tratti di condurre studi sulle associazioni a livello di genoma, sia che si tratti di rivelare il legame tra la colelitiasi e la sindrome di Gilbert nella beta talassemia omozigote, sia che si tratti di scoprire nuove varianti della talassemia, la comprensione di base della genetica e la mente indagatrice di Renzo hanno portato a nuove scoperte e a una più profonda comprensione della malattia a cui ha dedicato gran parte della sua vita professionale. Grazie alla capacità di identificare i difetti genetici più comuni che portano alla talassemia nell'isola, è stato in grado di introdurre un efficace programma di prevenzione in Sardegna. Nel 1991 è stato registrato un calo dell'incidenza della talassemia major da 1:250 a 1:1.000 nati vivi.

Ha allargato i suoi interessi scientifici ai chelanti del ferro come mezzo per ridurre la morbilità e la mortalità nei pazienti con talassemia. È stato uno sperimentatore principale nello studio cardine del deferiprone nella talassemia, e la sua indagine in corso sulla sicurezza e l'efficacia del deferiprone e FBS0701.

Renzo Galanello è stato un visionario nel campo della chelazione del ferro, rendendosi conto che il bersaglio del ferro cardiaco avrebbe potuto avere un profondo impatto sulla sopravvivenza. Ha confrontato la capacità del deferiprone e della deferoxamina di ridurre le concentrazioni di ferro cardiaco e di migliorare la funzione cardiaca nei pazienti talassemici. Ha portato avanti la ricerca in questo campo, sperimentando diversi approcci che utilizzano combinazioni di deferiprone e deferoxamina per massimizzare la protezione cardiaca, con conseguente riduzione delle malattie cardiache e aumento della sopravvivenza. Ha dimostrato i benefici della terapia combinata in pazienti con grave siderosi miocardica e disfunzione ventricolare sinistra, fornendo un razionale scientifico per nuove opzioni per i pazienti a rischio imminente di un evento cardiovascolare. Più recentemente, ha esplorato il potenziale della combinazione di deferoxamina e deferasirox come ulteriore approccio alla chelazione combinata. Ha inoltre studiato la chelazione nella neurodegenerazione legata al ferro. È molto appropriato che l'ultima voce di PubMed relativa alle pubblicazioni del Prof. Galanello, prima della sua scomparsa, sia stata scritta insieme al suo caro amico e collega Dr. Antonio Piga.

Il professor Galanello ha visto anche il quadro generale. Sintonizzato sulla vita dei suoi pazienti, ha osservato un periodo di transizione a partire dagli anni Settanta. L'obiettivo originario era quello di aiutare i genitori a individuare la talassemia nei loro figli non ancora nati, dando loro la possibilità di scegliere di intraprendere un'azione preventiva, se lo desideravano. Ma a metà degli anni 2000, l'attenzione si è evoluta verso l'ottimizzazione delle cure per i pazienti affetti da talassemia, poiché è diventato evidente che era possibile ridurre la morbilità e la mortalità, portando a vite piene e produttive. Questa intuizione lo ha portato a illustrare il cambiamento del paradigma della talassemia in un'importante comunicazione scientifica, "Un bambino talassemico diventa adulto". Nel giro di sette anni, infatti, avrebbe pubblicato un altro articolo che citava il crescente numero di gravidanze in pazienti talassemici in Italia e riferiva della maggiore capacità dei pazienti di rimanere incinta e di mettere al mondo in sicurezza i propri figli.

Da un punto di vista personale, ho avuto il privilegio di conoscere il lato umano di Renzo, una dimensione ancora più grande di quella del grande scienziato e clinico che era. La sua vita incarnava la dolcezza, l'umiltà e una profonda attenzione e rispetto per gli altri. Spesso, quando discutevamo di questioni diverse, mi raccontava ciò che i suoi pazienti avevano detto, ciò che i suoi pazienti volevano e ciò che lui voleva fare per soddisfare le loro esigenze, come un amico che si prende cura di un altro.



Se si aveva il tempo di parlare della vita con Renzo, era evidente che pensava e si preoccupava profondamente di cose importanti come la famiglia, gli amici e la natura, cercando di essere onesto e rispettoso di tutte queste cose. Il suo amore e la sua comprensione della natura emergevano quando si camminava con lui fino al mare, vicino alla sua casa estiva, dove amava nuotare nelle acque cristalline del Mediterraneo, rinfrescato, per così dire, dalla natura stessa. Durante il tragitto, identificava la gamma di profumi provenienti dai fiori che crescevano lungo il sentiero che portava al mare, esperto qui come nel suo laboratorio.

Renzo, ti siamo grati per il privilegio di averti conosciuto: un medico profondamente premuroso, uno scienziato affermato, un uomo che ha fatto davvero la differenza.