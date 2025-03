"Amici di penna", una storia di genuina amicizia e forti emozioni

Questa esperienza e questo viaggio sembrano appartenere alla storia di un mondo passato, eppure è una storia attualissima e davvero bella da raccontare. Una storia dal sapore forte di amicizia, di conoscenza di realtà diverse e crescita perché la Scuola, quella con la "S" maiuscola, è costituita non solo da lezioni didattiche da apprendere nelle classi, ma anche da emozioni e scambio tra culture e conoscenze diverse.

Gli alunni di Ciconia hanno trascorso due giorni a Padova, dove sono stati ospitati e accolti con calore ed entusiasmo. Due giorni di vera e genuina amicizia, vissuti insieme, con gioia e passione. ue giorni che resteranno nel cuore e nella mente di tutti i protagonisti che li hanno vissuti. Ovviamente il rapporto di amicizia creatosi non si è esaurito con l'esperienza di questi due giorni vissuti insieme.

Giovedì 20 marzo , erano da poco trascorse le 7, la 5°C èpartita in pullman, direzione Padova dove ad attendera ha trovato gli "amici" della 5°B della "Diego Valeri". Fortissima l'emozione di alunni e docenti di incontrarsi di persona dopo tanto tempo di rapporto a distanza. Gli alunni si sono scambiati impressioni ed esperienze didattiche, traendone un effettivo e fortissimo arricchimento.

Un appassionante viaggio che ha permesso un interscambio di conoscenze, culture e visioni diverse che hanno accresciuto le loro conoscenze e la loro personalità. E, come in una bella favola, alla fine dei tre anni gli alunni della 5°C della Scuola Primaria di Ciconia, accompagnati dalle maestre Manola e Carlotta, hanno potuto incontrare dal vivo i propri "amici di penna".

