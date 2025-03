"SuperAbile. L'Universal Design per luoghi realmente inclusivi". Incontro con Daniele Renda

sociale

Venerdì 14 marzo, dalle 17.30, nella Sala Formazione della Cooperativa Sociale "Il Quadrifoglio" si terrà l'incontro-conferenza di Daniele Renda dal titolo "SuperAbile. L'Universal Design per luoghi realmente inclusivi" Si parlerà di accessibilità e di possibilità di fruizione: di luoghi, oggetti, servizi. Questioni che ci riguardano tutte e tutti e che, ricorrenti nel quotidiano di ognuno, danno la dimensione qualitativa delle nostre esistenze consentendoci autonomie e libertà oppure precludendoci diritti esistenziali, sociali e politici.

Il "SuperAbile" del titolo non indica tanto un individuo dotato di particolari e straordinarie abilità quanto la possibilità di oltrepassare gli handicap materiali di cui sono costellati gli spazi e i tempi della nostra vita di tutti i giorni. L'Universal Design è un approccio progettuale: si sta finalmente diffondendo in un’ampia varietà di applicazioni per la realizzazione di edifici, prodotti e ambienti che siano piacevoli e fruibili per quanto possibile da chiunque, indipendentemente dall'età, dal genere, dalla condizione sociale, dall’appartenenza etnica e al di là dell'eventuale presenza di una condizione di disabilità.

Daniele Renda è disability manager del Comune di Cerveteri. Dirigente regionale del Lazio dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Tra i promotori e organizzatori del Disability Pride Italia dal 2018. Svolge attività di formazione sui temi della disabilità, inclusione, accoglienza ed educazione al rispetto delle diversità dal 2022 con la Wise Groth, società composta da docenti dell’Università la Bicocca di Milano. Gli piace che di lui si dica che è: subacqueo ipovedente con più brevetti di specializzazione al mondo ed ex campione italiano di vela ipovedenti.

Introduce e modera Carolina Galeazzi, infermiera, socia del Comitato Orvietano per la Salute Pubblica. La conferenza, in collaborazione con il Cosp, è un evento pubblico del percorso di avvicinamento al Disability Pride. Un brano di quell'"opera aperta" che è "RigenerAzioni e Intrecci. Percorsi di agentività per il welfare di comunità a Bevagna, Gubbio, Norcia e Orvieto" finanziato dall'avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117- ADP 2022_2024- BUR 04/08/2022 _ DD 13366/2023 e DD 4524/2024.