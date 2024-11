Confortanti i risultati della prevenzione gratuita promossa da Alice

sociale

Confortanti i risultati della prevenzione gratuita organizzata, come annunciato, venerdì 8 novembre da A.L.I.Ce. di Città della Pieve. Sono stati effettuati 26 stick completi: misurazione pressione con rilevazione di fibrillazione atriale, colesterolo, glicemia, trigliceridi; 24 elettrocardiogrammi eseguiti dall’infermiera Fiorella Ceccantini con refertazione da parte del cardiologo dottor Adriano Cipriani.



Si ringraziano per gli stick le infermiere Milvia Mencarelli, Silvia Cupella, Rita Croccolino, la dietista Rosanna Valterio che ha effettuato numerose consulenze, l’infermiera Fiorella Ceccantini, il dottor Adriano Cipriani, il personale di segreteria Marisa Rosi, Giuliano Civitelli, Luciano Brillo, Maria Grazia Piccini, e non ultimo il presidente Guerrino Bordi che come sempre è organizzatore di ogni evento.

Prossima iniziativa ancora prevenzione gratuita con gli stick e le misurazioni consuete con, in aggiunta, eco-doppler dell’aorta addominale da parte del dottor Basso Parente. Appuntamento a sabato 23 novembre sempre al Centro per le Attività di Prevenzione e di Consulenza a Palazzo Orca, in Via Vittorio Veneto, 6.

Le frequenti giornate di prevenzione, promosse da A.L.I.Ce., e le consuete misurazioni con cadenza primo e terzo mercoledì di ogni mese, sono indice di quanto l’Associazione abbia a cuore questo aspetto della salute.

Foto di Ettore Serpico