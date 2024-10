Continua il grande successo della manifestazione sulla sicurezza stradale organizzato dal Comitato Croce Rossa Italiana di Orvieto con il video "Guida la vita"

sociale

La manifestazione "La sicurezza stradale: un diritto e un dovere. La prevenzione", organizzata dal Comitato della Croce Rossa Italiana di Orvieto, venerdì 11 e sabato 12 ottobre, ha avuto una risonanza molto positiva che si è protratta anche per il video, presentato durante il convegno, dal titolo "Guida la vita" di Maria Assunta Pioli, volontaria della Croce Rossa, funzionario del Ministero della Difesa e fotografa per passione.

Nel video, che in pochi giorni ha raggiunto centinaia di visualizzazioni ed è stato apprezzato in particolare dai giovani a cui è dedicato, è stato considerato da molti una lodevole iniziativa. Le immagini utilizzate e il linguaggio semplice e profondo, trasmettono gioia e speranza. Si possono vedere oltre cento immagini di giovani, in giro per l’Italia e anche all’estero, catturate dall’obbiettivo di Maria Assunta Pioli, con soggetti di varia nazionalità. Le foto fermano un istante della loro vita giovanile, fatto di serenità, di gioia e di spensieratezza, ma soprattutto di vita concreta, attenta e altruista.

In particolare nel video sono presenti foto di giovani che indossano il casco. Non mancano i consigli sulla sicurezza stradale, tema sempre molto attuale, per via delle tante tragedie giornaliere di vittime sulle strade che colpiscono in particolare i giovani. L’autrice ha voluto realizzare questo video per condividere, con ogni persona che lo guarderà, che la vita è meravigliosa: non solo, ha voluto, inoltre, ricordare che sta ad ognuno di noi preservarla con attenzione e con prudenza.



Da questo nasce il titolo del video “Guida la vita”. Il bel montaggio del video è stato realizzato da Giovanni Consolino, autore anche della musica e del testo del brano “Guida la vita, mentre gli originali loghi sulla sicurezza stradale sono stati ideati e realizzati dall'architetto Maurizio Chiavari. Le foto fanno parte della mostra fotografica dedicata ai giovani: “Dal sorgere dell’alba all’infinito: i giovani e il futuro”, ideata, anni fa, sempre da Maria Assunta Pioli ed organizzata con il Comitato Croce Rossa Italiana di Orvieto, anni fa, insieme all’allora presidente della Croce Rossa di Orvieto, la dottoressa Anna Petrangeli, al volontario Stefano Stella, e agli altri volontari.



La mostra, allestita nella cornice della Chiesa di San Giacomo, in Piazza Duomo, con la splendida scenografia ideata dall’architetto Chiavari, registrò un affluenza record di visitatori italiani e stranieri. Nel video sono presenti anche delle foto della natura che l’autrice ha scattato nell’Altopiano dell’Alfina, a pochi chilometri da Orvieto, ed altre foto scattate nella terra di Lunigiana, in Toscana.

Nella parte finale del video l’autrice ha voluto ricordare e ringraziare il presidente, il Consiglio Direttivo, i volontari e i dipendenti del Comitato della Croce Rossa Italiana di Orvieto, di cui è fiera di farne parte. Ha voluto ringraziare in modo speciale Giovanni, Stefano, Lorena, Amedeo, Liberto, Alba Stella e Daniela. Ha desiderato rivolgere un pensiero al paese in cui vive sull’Alfina, nel comune di Castel Viscardo, dove si possono ammirare le bellezze e le meraviglie della Natura e dove ha scattato le foto presenti nel video, così come in Toscana. Infine, ha voluto spendere un pensiero per i giovani che "sono il nostro futuro, ma soprattutto sono la speranza dell’umanità".