Centri Estivi e Grest, aperti i termini per richiedere i fondi del Dipartimento per le Politiche della Famiglia

Sono aperti i termini per l’assegnazione dei fondi previsti dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia a sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Grest e delle attività ludico-ricreative ed educative per i bambini/e ed adolescenti di età compresa tra 3 e 14 anni.

Venerdì 26 luglio, infatti, la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Maria Roccella, ha firmato il decreto per il finanziamento in favore dei Comuni italiani finalizzato al potenziamento dei servizi socioeducativi territoriali, dei centri estivi diurni e dei centri con funzione educativa e ricreativa.

L’avviso, pubblicato sul sito web del Comune di Orvieto, scade sabato 31 agosto 2024. Possono presentare domanda i soggetti gestori di Centri Estivi e dei Grest che abbiano o stiano attivando attività di centro estivo nel territorio del Comune di Orvieto.

La domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modulo allegato all’avviso dovrà pervenire al Comune di Orvieto - Servizi Educativi e Scolastici tramite pec all’indirizzo comune.orvieto@postacert.umbria.it entro le 12 di sabato 31 agosto 2024. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Educativi e Scuola al numero telefonico 0763.306741.