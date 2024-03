sociale

La Torretta di Palazzo Bazzani sarà illuminata con il colore giallo giovedì 28 marzo in occasione della Giornata Mondiale dell’Endometriosi. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Leo Club Distretto 108-L (Umbria, Lazio e Sardegna) che ha rivolto richiesta alla presidente della Provincia, Laura Pernazza, per un’iniziativa di sensibilizzazione su questa importante patologia sulla quale il Leo Club ha sviluppato un progetto volto a informare la popolazione.